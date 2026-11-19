Andrzejki 2026 w pierwszy dzień Adwentu. Kalendarz zaskoczy wiernych

Wielu wiernych doskonale pamięta jeszcze okres, w którym każdy piątek wiązał się z dylematem dotyczącym udziału w potańcówkach. Choć wraz ze złagodzeniem obyczajów mogło się wydawać, że podobne rozterki to już przeszłość, w 2026 roku temat ten powróci za sprawą układu kalendarza. Niecodzienny zbieg dat sprawi bowiem, że tradycyjny wieczór andrzejkowy, kojarzony z wróżbami i głośnymi imprezami, nałoży się na sam początek nowego roku liturgicznego w Kościele katolickim.

Wigilia św. Andrzeja przypada 29 listopada, a w 2026 roku dzień ten będzie jednocześnie pierwszą niedzielą Adwentu. Taka zbieżność stanowi spore wyzwanie dla osób, które regularnie organizują wówczas spotkania u znajomych lub bawią się w lokalach. Wierni stają przed wyborem między głęboko zakorzenioną w naszej kulturze tradycją hucznych „ostatków” a oficjalnym rozpoczęciem okresu rorat, postanowień i wyciszenia przed Bożym Narodzeniem. Pojawia się więc pytanie, czy te dwie rzeczywistości da się połączyć bez duchowego dyskomfortu.

Osoby wychowane w bardziej tradycyjnym duchu często automatycznie uznają Adwent za okres surowego postu, który całkowicie wyklucza udział w jakichkolwiek rozrywkach. W ostatnich latach kościelne przepisy przeszły jednak gruntowną przebudowę, dzięki czemu dawne wykroczenia przeciwko przykazaniom oceniane są dziś zupełnie inaczej. Przed podjęciem decyzji o odwołaniu wizyty w restauracji czy rezygnacji z towarzyskiego lania wosku, dobrze jest zapoznać się z aktualnymi wytycznymi Episkopatu.

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Nowe brzmienie czwartego przykazania kościelnego. Ważna decyzja Konferencji Episkopatu Polski

Pamięć o dawnych regulacjach wciąż jest silna wśród wielu pokoleń Polaków. Przez dziesięciolecia czwarte przykazanie kościelne obligowało katolików do rezygnacji z hucznych zabaw w tak zwanych „czasach zakazanych”, które obejmowały Wielki Post, wszystkie piątki w roku oraz właśnie cały Adwent. Zorganizowanie w tych dniach wesela, dyskoteki czy głośnych imienin traktowano jako grzech wymagający spowiedzi. Wielu wiernych nadal nie ma jednak świadomości, że od 2014 roku w polskim Kościele funkcjonują całkowicie zmienione przepisy.

Przełom przyniosła Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski, na mocy której biskupi zaktualizowali treść czwartego przykazania. Jego obecna formuła brzmi „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Ta korekta ma kluczowe znaczenie, ponieważ usuwa pojęcie „czasów zakazanych” i ogranicza formalny zakaz imprez wyłącznie do okresu Wielkiego Postu, kiedy to złamanie reguły nadal wiąże się z grzechem.

W świetle obowiązującego prawa kanonicznego udział w zabawie andrzejkowej w niedzielę 29 listopada 2026 roku nie stanowi zatem naruszenia przykazań. Polscy hierarchowie zrównali krajowe regulacje z przepisami powszechnymi w całym Kościele, zostawiając katolikom dużą swobodę w kwestii spędzania wolnego czasu poza Wielkim Postem. Choć Adwent niezmiennie pozostaje okresem o szczególnym wymiarze religijnym, w ujęciu czysto prawnym stracił swój dawny charakter pokutny.

Czy zabawa w Adwencie to grzech? Księża wyjaśniają aktualne przepisy

Skąd w ogóle wzięła się decyzja o złagodzeniu dotychczasowych restrykcji? Wynika ona bezpośrednio z właściwego pojmowania samej liturgii. W oficjalnej wykładni Kościoła czas przed Bożym Narodzeniem nie ma charakteru surowej pokuty, jak bywa to przed Wielkanocą, lecz jest okresem „radosnego oczekiwania”. Choć duchowni zakładają fioletowe ornaty, a czytania biblijne wzywają wiernych do zachowania czujności, nie ma w tym czasie nakazu podejmowania ciężkich umartwień. Chodzi bowiem o pełne radości wyczekiwanie przyjścia Chrystusa, co nie wyklucza świętowania w gronie najbliższych.

Współcześni katolicy mogą być więc spokojni, ponieważ wyjście na andrzejkową imprezę 29 listopada nie wiąże się z popełnieniem grzechu ciężkiego. Duchowni zwracają jednak uwagę, aby z przyznanej swobody korzystać z umiarem i rozsądkiem, gdyż Adwent powinien różnić się od zwykłych tygodni w roku. Uczestnictwo w zabawie nie obciąży sumienia wiernego, o ile pamięta on o niedzielnej mszy świętej i nie pozwoli, by rozrywkowy nastrój całkowicie przysłonił mu duchowy wymiar oczekiwania. Kłopot pojawia się dopiero w sytuacji, gdy impreza staje się priorytetem kosztem religijnego przeżywania niedzieli.

Należy również mieć na uwadze, że pomimo przychylnego prawa kanonicznego, część starszych księży oraz duszpasterzy z bardziej tradycyjnych parafii wciąż może zachęcać do unikania głośnych zabaw. Takie apele są jednak efektem wieloletnich przyzwyczajeń, a nie aktualnie obowiązujących w Kościele regulacji prawnych. Każdy katolik może w pełni opierać się na oficjalnym stanowisku Episkopatu, które dopuszcza andrzejkowe imprezy, pod warunkiem że nie stoją one w sprzeczności z jego własną pobożnością oraz systemem wartości.

Andrzejkowe wróżby i lanie wosku a stanowisko Kościoła katolickiego

Oprócz samej obecności muzyki i tańców w pierwszą niedzielę Adwentu, osobne kontrowersje wokół andrzejek wywołują towarzyszące im wróżby. Przelewanie wosku przez dziurkę od klucza, losowanie karteczek z imionami czy ustawianie butów to dla ogromnej większości Polaków zwykły folklor i niewinna rozrywka. Warto jednak zastanowić się, jak takie praktyki ocenia Kościół i gdzie przebiega granica oddzielająca nieszkodliwą zabawę od grzechu, ponieważ wszystko zależy tutaj od indywidualnego nastawienia uczestnika.

Stanowisko duchownych w kwestii wróżb nie pozostawia żadnych niedomówień. Wzięcie ich na poważnie oraz wiara w to, że zastygły wosk faktycznie przepowie przyszłe losy, stoi w bezpośredniej sprzeczności z chrześcijańską wiarą w opatrzność bożą. Katechizm wyraźnie ostrzega wiernych przed praktykami wróżbiarskimi, które miałyby zastąpić ufność pokładaną w Bogu. Jeżeli jednak tradycyjne zabawy traktowane są z dystansem i przymrużeniem oka, wyłącznie jako żartobliwy dodatek do spotkania ze znajomymi, Kościół nie dopatruje się w nich niczego złego.

W 2026 roku noc andrzejkowa może zatem stać się dla wiernych świetnym pretekstem do towarzyskich spotkań, tuż przed wejściem w najbardziej intensywną fazę adwentowych przygotowań. Najważniejsze jest odróżnienie zwykłego, radosnego czasu spędzanego w gronie przyjaciół od niszczącej i zbyt hucznej zabawy. Instytucja Kościoła w żaden sposób nie odbiera katolikom prawa do radości, lecz jedynie przypomina o zachowaniu odpowiednich proporcji, szczególnie gdy układ kalendarza kieruje myśli ku sprawom znacznie istotniejszym niż jedna imprezowa noc.