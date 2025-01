W Krakowie bezlitośnie upokorzą premiera. "Dezaprobata wobec haniebnego sojuszu"

W Krakowie po raz drugi będą protestować Słowacy. Nasi sąsiedzi zgromadzą się w piątek, 24 stycznia o 17.30 pod wieżą ratuszową na Rynku Głównym. Demonstracja będzie połączona ze zbiórką... pieluch. W ten sposób uczestnicy pokażą swój stosunek do premiera Słowacji Roberta Fico, który pojechał z wizytą do Moskwy, nie odwiedził natomiast Kijowa. Pieluchy symbolizują jego strach przed wyjazdem na Ukrainę. Po zakończeniu demonstracji zostaną one przekazane ukraińskim rodzinom.

- Chcemy pokazać, że wielu Słowaków nie zgadza się z prorosyjską orientacją naszej władzy, narzuconej przez premiera Roberta Fico. Wbrew tej orientacji chcemy zamanifestować nasze poparcie dla Ukrainy, pozytywny stosunek do członkostwa Unii Europejskiej i przywiązanie do zasad demokratycznych. Podczas protestu odbędzie się zbiórka pieluch dla naszego premiera - Roberta Fico. To symboliczny gest odnoszący się do lęku premiera przed wizytą w Kijowie, regularnie ostrzeliwanym przez sojusznika naszego premiera - Putina. W ten sposób chcemy wyrazić dezaprobatę wobec takiego haniebnego sojuszu naszych polityków z rosyjskim zbrodniarzem. Po wydarzeniu pieluchy zostaną przekazane rodzinom potrzebującym z Ukrainy - przekazał "Super Expressowi" jeden z organizatorów protesty Samuel Jakubik.

Robert Fico stoi na czele słowackiego rządu od jesieni 2023 r. Wcześniej był premierem w latach 2006-10 oraz 2012-18. Podczas jego drugiej kadencji na Słowacji wybuchła fala protestów związana z zabójstwem dziennikarza śledczego Jana Kuciaka oraz jego narzeczonej Martiny. Fico złożył wówczas rezygnację z funkcji premiera.

