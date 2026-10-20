W Krakowie odsłonięto mural upamiętniający Andrzeja Wajdę. Żona reżysera była zachwycona!

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
Oskar Płatek
2026-10-20 18:25

Przy krakowskiej alei Kijowskiej pojawiło się nietypowe malowidło ścienne, które ukazuje postać Andrzeja Wajdy. Monochromatyczne dzieło pod tytułem „Wajda czarno na białym” zostało zaprezentowane 20 października. Projekt stworzony przez Bartosza Podlewskiego to część obchodów setnej rocznicy urodzin słynnego reżysera. Wiemy już, jak na ten widok zareagowała żona artysty.

Uroczyste zaprezentowanie krakowskiego malowidła odbyło się 20 października. Ścienne dzieło zatytułowane „Wajda czarno na białym” zaprojektował Bartosz Podlewski. Autor zdecydował się na zastosowanie minimalistycznej i monochromatycznej formy, w którą wkomponowano bardzo realistyczny wizerunek słynnego twórcy trzymającego w dłoniach kamerę.

Ścienne malowidło znajdujące się przy alei Kijowskiej to jeden z wielu tegorocznych projektów ku czci wybitnego artysty. Tego typu inicjatywy powstają, ponieważ trwa właśnie Rok Andrzeja Wajdy, który zorganizowano w ramach obchodów setnej rocznicy jego urodzin.

Czarno-biały mural z Andrzejem Wajdą z kamerą na ścianie kamienicy. Odsłonięcie dzieła w Krakowie opisuje SE.
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- Mnie się bardzo podoba - mówi Krystyna Anna Zachwatowicz-Wajda, żona reżysera. - Dobrze, że jest czarno-biała i wyrazista.

Andrzej Wajda (1926–2016) zapisał się w historii jako uznany polski reżyser filmowy oraz teatralny, będąc również jednym ze współtwórców Polskiej Szkoły Filmowej. W swojej artystycznej pracy wielokrotnie poruszał trudną tematykę ojczystej historii, wojny i tożsamości narodowej, a także skomplikowanych dylematów moralnych. W jego reżyserskim dorobku znalazły się kultowe produkcje, takie jak „Pokolenie”, „Kanał”, „Popiół i diament”, „Ziemia obiecana”, „Człowiek z marmuru” oraz poruszający „Katyń”. Za swoją pracę otrzymał cztery nominacje do Oscara, natomiast w 2000 roku Amerykańska Akademia Filmowa nagrodziła go honorową statuetką za całokształt twórczości.

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