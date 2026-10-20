Wykolejenie tramwaju na południu Krakowa. MPK podaje ważne informacje

Na skrzyżowaniu ulic Wadowickiej i Brożka skład szynowy wypadł z torowiska.

Ruch na pętli Łagiewniki został wznowiony, jednak torowisko do przystanku Łagiewniki SKA będzie zamknięte minimum do środy, 21 października.

Zmodyfikowano trasy kilku tramwajów (11, 22, 70, 78) i wypuszczono na ulice zastępcze autobusy kursujące do Borku Fałęckiego.

Wykolejony tramwaj na ulicy Brożka w Krakowie. MPK odblokowało pętlę Łagiewniki

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 20 października, we wczesnych godzinach porannych na południu stolicy Małopolski, gdzie znajduje się niezwykle ważny węzeł komunikacyjny. Incydent miał miejsce u zbiegu ulic Wadowickiej i Brożka, gdzie skład zablokował przejazd innym pojazdom, wymuszając natychmiastowe wstrzymanie ruchu. Miejskie przedsiębiorstwo natychmiast wysłało na miejsce zdarzenia ekipy techniczne, które miały zająć się nie tylko podniesieniem maszyny, ale również usunięciem potencjalnych awarii sieci.

Przedstawiciele krakowskiego transportu miejskiego zapewniają, że służby intensywnie pracują nad przywróceniem normalnego funkcjonowania komunikacji w tym rejonie. Pętla Łagiewniki już działa, niestety odcinek torów łączący przystanki „Łagiewniki” oraz „Łagiewniki SKA” pozostanie wyłączony z użytku przynajmniej do środy, 21 października. Wymusza to na pasażerach przemieszczających się w tamtych rejonach poszukiwanie innych, objazdowych wariantów podróży.

Zmiany w kursowaniu MPK Kraków. Jak jeżdżą tramwaje?

Nagłe zablokowanie tak kluczowego węzła wywołało konieczność natychmiastowej reakcji ze strony dyspozytorów MPK Kraków i przeorganizowania dotychczasowych rozkładów jazdy. Modyfikacje objęły kilka bardzo ważnych linii tramwajowych, którymi każdego dnia tysiące mieszkańców docierają do zakładów pracy i placówek edukacyjnych.

Zgodnie z najnowszymi komunikatami opublikowanymi przez miejską spółkę, pasażerowie muszą liczyć się z następującymi zmianami tras:

Składy oznaczone numerami 22 i 78 jeżdżą w skróconej relacji, kończąc swój kurs na odblokowanej pętli Łagiewniki.

Pojazdy linii 11 zmieniły swój tor jazdy i docierają obecnie do pętli w Borku Fałęckim, jadąc od strony Kurdwanowa.

Tramwaje z numerem 70 skierowano na objazdy, a podróżni mogą dojechać nimi do Kurdwanowa przez ulicę Wielicką.

Miejskie przedsiębiorstwo ma jednak również optymistyczne wieści dla części podróżnych. Tramwaje obsługujące linie 17 i 76 nie zostały objęte żadnymi restrykcjami i wciąż poruszają się po swoich standardowych trasach, co gwarantuje zachowanie jakiegokolwiek transportu szynowego w tym fragmencie miasta.

Zastępcze autobusy MPK Kraków w kierunku Borku Fałęckiego

Żeby maksymalnie zminimalizować skutki braku tramwajów i pomóc Krakowianom w sprawnym poruszaniu się po mieście, władze miejskiego przewoźnika zorganizowały dodatkowy środek transportu. Pomiędzy Łagiewnikami a Borkiem Fałęckim uruchomiono tymczasową linię autobusową, która zastępuje unieruchomione składy szynowe.

Pracownicy krakowskich służb miejskich proszą wszystkich podróżnych o zachowanie wyrozumiałości w tej niecodziennej sytuacji oraz dokładne weryfikowanie informacji pojawiających się na elektronicznych tablicach przystankowych przed wejściem do pojazdów.

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