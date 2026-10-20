Wykolejenie tramwaju w Krakowie. Jak kursuje komunikacja miejska po wypadku w Łagiewnikach?

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek (20 października) o godzinie 6:45 w rejonie krakowskich Łagiewnik. Tramwaj jadący w kierunku pętli Borek Fałęcki nagle wypadł z szyn, całkowicie blokując przejazd kolejnym składom. Jak poinformowało MPK Kraków, ruch tramwajowy na tym odcinku musiał zostać natychmiast wstrzymany. Dla pasażerów oznacza to gigantyczne opóźnienia i konieczność korzystania z alternatywnych środków transportu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie przekazało w mediach społecznościowych:

7:20 wyłączono napięcie na rozjeździe Łagiewniki na czas wstawiania wykolejonego wagonu. - Linie 70, 76 i 78 skrócone do przystanku Rzemieślnicza; - Linia 11 kierowana od Łagiewnik SKA do Borku Fałęckiego; - Linia 17 kierowana przez ul. Kapelanka; - Linia 22 kierowana do Czerwonych Maków. Autobusowa komunikacja zastępcza kursuje na odcinku Rondo Matecznego - Borek Fałęcki.

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