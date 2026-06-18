W taki sposób Kacper zabił Magdalenę. Są wyniki sekcji zwłok

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-18 14:50

Śledczy wiedzą już, jakie obrażenia zadał Kacper W. swojej byłej dziewczynie. Młody mężczyzna w poniedziałek (15 czerwca) zaczaił się przed domem Magdaleny D. i zaatakował ją nożem w momencie, gdy wysiadła z samochodu. Do brutalnego zabójstwo doszło w Mszanie Górnej. 19–latka zmarła na miejscu. Nie zdążyła uciec przed Kacprem, choć od progu domu dzieliło ją kilka kroków.

Zbrodnia w Mszanie Górnej. Są wyniki sekcji zwłok

Dramat rozegrał się w poniedziałek, gdy młoda kobieta wysiadała z samochodu pod swoim domem. To właśnie wtedy Kacper W. zaczaił się i brutalnie zaatakował 19-latkę nożem. Magdalena D. nie miała szans na ucieczkę – od progu domu dzieliło ją zaledwie kilka kroków.

Prokuratura dysponuje już wstępnymi wynikami z sekcji zwłok. Na ciele kobiety ujawniono jedną ranę szyi oraz pięć ran kłutych na klatce piersiowej, z których dwie mogły być śmiertelne. Nie ujawniono śladów walki. Z kolei na ciele mężczyzny nie stwierdzono żadnych obrażeń. Zmarł na skutek powieszenia – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Justyna Rataj–Mykietyn rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Potwierdziła także ustalenia "Super Expressu", że krótko przed śmiercią Magdalena D. złożyła zawiadomienie o przebiciu opon w samochodzie.

Polecany artykuł:

Brutalna interwencja ochroniarzy na SOR. Nowe fakty w kontrowersyjnej sprawie
Dwa rozmyte zdjęcia osób, mężczyzny i kobiety, na tle błękitnego nieba i zielonego wzgórza z drzewami i suchą trawą. Obrazy w czerwonych okręgach symbolizują tragiczne wydarzenia w Mszanie Górnej, o których przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 13
Kacper W. zamordował byłą dziewczynę 
Pokój Zbrodni
Znęcał się nad rodziną, w końcu przekroczył granicę. Dramat w Raszynie | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

sekcja zwłok
PROKURATURA
ZABÓJSTWO