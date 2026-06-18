Zbrodnia w Mszanie Górnej. Są wyniki sekcji zwłok

Dramat rozegrał się w poniedziałek, gdy młoda kobieta wysiadała z samochodu pod swoim domem. To właśnie wtedy Kacper W. zaczaił się i brutalnie zaatakował 19-latkę nożem. Magdalena D. nie miała szans na ucieczkę – od progu domu dzieliło ją zaledwie kilka kroków.

– Prokuratura dysponuje już wstępnymi wynikami z sekcji zwłok. Na ciele kobiety ujawniono jedną ranę szyi oraz pięć ran kłutych na klatce piersiowej, z których dwie mogły być śmiertelne. Nie ujawniono śladów walki. Z kolei na ciele mężczyzny nie stwierdzono żadnych obrażeń. Zmarł na skutek powieszenia – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Justyna Rataj–Mykietyn rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Potwierdziła także ustalenia "Super Expressu", że krótko przed śmiercią Magdalena D. złożyła zawiadomienie o przebiciu opon w samochodzie.

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Kacper W. zamordował byłą dziewczynę