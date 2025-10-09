Wieś królewska, o której mało kto słyszał. Założył ją Kazimierz Wielki

Mało kto zdaje sobie sprawę, jak wielki skarb znajduje się w województwie małopolskim. To ukryta perełka Beskidu Sądeckiego, która - jak się okazuje - ma wiele do zaoferowania. Mowa bowiem o wsi Łomnica-Zdrój.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z pergaminów królewskich, dzięki czemu wiemy, że wieś jest starsza niż miasto Piwniczna-Zdrój. Od XVI wieku mieszkańcy wsi zajmowali się wypasem owiec, kóz czy uprawą zbóż. Co ciekawe, Łomnica słynie od lat z konkretnie czarnych owiec, które stały się integralną częścią kultury Czarnych Górali.

Kim jednak są Czarni Górale? Ich nazwa pochodzi od ciemnego umaszczenia owiec, które na tych terenach tradycyjnie były wypasane. Ciemne futra zwierząt stały się więc charakterystycznym symbolem miejscowości. Można spotkać się również z określeniem Górale Nadpopradzcy.

Łomnica-Zdrój: dolina źródeł i wodospadów

Łomnica-Zdrój uchodzi za jedno z najbardziej urokliwych i spokojnych miejsc w Małopolsce, a nazywana bywa "Doliną Źródeł i Wodospadów" nie bez powodu. Okolica obfituje bowiem w liczne wypływy wód mineralnych oraz naturalne progi skalne, po których spływają wodospady, tworząc wyjątkowy krajobraz górskiego uzdrowiska.

Największą atrakcją wsi jest wodospad na potoku Łomniczanka – naturalny, trzystrumieniowy próg skalny o wysokości około trzech metrów. Nieopodal wodospadu znajdują się natomiast liczne źródła mineralne, wśród których najpopularniejsze jest Źródło Łomniczanka. Woda wypływa tu z głębi skał, ma charakter szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowej i jest ogólnodostępna.

W dolinie Łomnicy znaleźć można również kilka innych, mniejszych wodospadów, a razem tworzą one malowniczy szlak przyrodniczy, który zachwyca o każdej porze roku, ale szczególnie jesienią, gdy otaczające lasy rozświetlają się barwami złota i czerwieni.

Łomnica-Zdrój jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce

Łomnica-Zdrój uchodzi za jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce, choć dziś ma bardziej kameralny i naturalny charakter niż słynne kurorty, takie jak Krynica-Zdrój czy Szczawnica. Pierwsze wzmianki o tutejszych źródłach mineralnych pochodzą już z XVIII wieku, jednak jako początek uzdrowiska przyjmuje się rok 1910, kiedy Jan Potocki zaczął eksploatować tutejsze źródła. To właśnie wtedy powstała także willa dr. Ziarki, w której odbywały się turnusy kuracjuszy. Co ciekawe, w latach 20. XX wieku Łomnica-Zdrój nazywana była "Nową Krynicą" ze względu na duży potencjał uzdrowiskowy, jednak powódź i wojna zniszczyły infrastrukturę uzdrowiskową, która nie została przywrócona.

