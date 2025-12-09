W tym mieście zarabia się najwięcej w Polsce. Stolica nie jest już na szczycie

Ile zarabia się w Polsce?

Zarobki w Polsce od kilku lat rosną, ale tempo i skala tych zmian mocno zależą od miejsca pracy i regionu. W jednych częściach kraju pensje dynamicznie przebijają kolejne granice - napędzane rozwojem dużych firm, sektora usług i nowych technologii - w innych wzrost jest wolniejszy i mniej odczuwalny. Najnowsze dane GUS pokazują nie tylko, ile średnio zarabiamy, ale też jak bardzo zmienia się układ sił na mapie płac w Polsce oraz które ośrodki gospodarcze wychodzą dziś na prowadzenie.

Rekordowe pensje w Polsce. Tu otrzymują wysokie wypłaty

Warszawa od lat uchodziła za niekwestionowanego lidera płac w Polsce. Najnowsze dane GUS pokazują jednak wyraźną zmianę na podium: to Kraków przejął pałeczkę miasta z najwyższymi zarobkami w sektorze przedsiębiorstw. I to z wynikiem, który przebija stołeczne pensje o kilkaset złotych. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie dokładne informacje o wysokości zarobków w Krakowie oraz dowiecie się, jakie miasta uplasowały się w zestawieniu za stolicą Małopolski.

Tu zarabia się najwięcej w Polsce. Lider rankingu zaskakuje

Kraków nowym liderem

Według danych GUS za październik 2025 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Krakowie wyniosło 11 160,39 zł. Największe wzrosty wynagrodzeń zanotowano tam w następujących branżach:

informacja i komunikacja,

kultura, rozrywka i rekreacja,

administrowanie i działalność wspierająca,

transport i gospodarka magazynowa,

handel i naprawa pojazdów,

budownictwo.

Średnia w Polsce rośnie. Blisko 8,9 tys. zł brutto

W skali całego kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2025 r. wyniosło 8 865,12 zł. To wzrost o 6,6 proc. rok do roku. GUS wskazuje, że kluczową rolę odegrały większe dodatkowe wypłaty - nagrody i premie.