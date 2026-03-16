Próba podpalenia kościoła! Kamery nagrały uciekającego mężczyznę

Podpalenie kościoła w Trzebini. Ogień zniszczył klęczniki

Do niebezpiecznego incydentu doszło w niedzielę 15 marca na terenie parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini. Sprawca celowo podłożył ogień w przedsionku obiektu sakralnego. Płomienie uszkodziły stojące tam klęczniki, jednak na szczęście żywioł nie zdołał przenieść się na dalsze części budynku. W wyniku tego celowego aktu wandalizmu nikt nie odniósł żadnych obrażeń.

Sprawą natychmiast zajęły się odpowiednie służby, które poszukują odpowiedzialnego za ten czyn. W identyfikacji wandala z pewnością pomoże zapis z zainstalowanych na obiekcie kamer, które dokładnie zarejestrowały sylwetkę uciekającego człowieka.

Policja w Trzebini poszukuje sprawcy. Zaskakujący ubiór podejrzanego

Zabezpieczone nagrania wskazują, że czynu mógł dopuścić się człowiek mający od 40 do 50 lat. Uwagę zwraca jego dość nietypowy strój, ponieważ w momencie zdarzenia miał na sobie jasną koszulę z krawatem oraz ciemne okrycie wierzchnie. Kamery uchwyciły moment, w którym pospiesznym krokiem opuszczał on rejon świątyni, idąc od ulicy Kościelnej w stronę ulicy Starowiejskiej. Przedstawiciele parafii św. Piotra i Pawła opublikowali w sieci oficjalny komunikat w tej sprawie.

„Prawdopodobnym sprawcą zarejestrowanym przez nasz monitoring jest mężczyzna ok. 40-50, ubrany w ciemną kurtkę, białą koszulę i krawat. Został zarejestrowany kiedy szybko oddalał się ulicą Kościelną w stronę ulicy Starowiejskiej”

Zarówno mundurowi, jak i gospodarze obiektu liczą na pomoc ze strony mieszkańców. Każdy drobny szczegół może okazać się kluczowy dla śledztwa. Duchowni na swojej stronie internetowej zaapelowali do lokalnej społeczności o pilne przekazywanie informacji i współpracę z funkcjonariuszami.

„Jeżeli ktoś widział podejrzane osoby kręcące się koło kościoła proszone są o kontakt z komisariatem Policji w Trzebini”

Pokój zbrodni - ciężarna izabela

