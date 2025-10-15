Chciał zamordować matkę i jej znajomego? Policja ujawnia szokujący plan 24-latka

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-15 15:47

W jednym z mieszkań w Wadowicach doszło do dramatycznych scen — 24-letni mężczyzna zaatakował swoją matkę i jej znajomego, zadając im obrażenia nożem. Oboje trafili do szpitala, a napastnik został zatrzymany. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu, a za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

Autor: AGO
  • 11 października w Wadowicach 24-latek zaatakował swoją matkę i jej znajomego
  • Kobieta została raniona nożem w rękę, a mężczyzna doznał obrażeń głowy
  • Oboje poszkodowani trafili do szpitala w Wadowicach
  • 24-latek usłyszał dwa zarzuty usiłowania zabójstwa
  • Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące
  • Za usiłowanie zabójstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w jednym z mieszkań na terenie Wadowic. W sobotę 11 października 24-letni mieszkaniec miasta zaatakował swoją matkę i jej znajomego, usiłując pozbawić ich życia. Jak poinformowała policja, mężczyzna usłyszał już zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Według ustaleń funkcjonariuszy, 24-latek zaatakował swoją 61-letnią matkę, raniąc ją nożem w rękę. Następnie zranił 45-letniego znajomego kobiety, uderzając go w głowę. Oboje poszkodowani trafili do szpitala w Wadowicach, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Na szczęście ich obrażenia nie zagrażają życiu.

Na miejscu zdarzenia policjanci, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili czynności procesowe. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 24-latkowi dwóch zarzutów usiłowania zabójstwa. Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – przekazali śledczy. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, za usiłowanie zabójstwa grozi taka sama kara jak za zabójstwo. Oznacza to, że 24-latek może spędzić w więzieniu co najmniej 8 lat, a maksymalnie 25 lat lub nawet resztę życia.

WADOWICE
