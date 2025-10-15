Trzy osoby zamordowane w Barcicach. Poszukiwany 25-latek zatrzymany!

Policja zatrzymała 25-letniego mężczyznę w związku z potrójnym zabójstwem w Barcicach (powiat nowosądecki).

Zatrzymany mieszkał razem z ofiarami.

Ofiarami zbrodni jest kobieta i dwóch mężczyzn.

Koniec obławy po potrójnym zabójstwie na Sądecczyźnie. 25-latek zatrzymany

Przełom w sprawie nastąpił po intensywnych działaniach policji, która od momentu ujawnienia zbrodni pracowała bez przerwy. 25-letni mężczyzna był poszukiwany jako osoba, która może mieć związek z potrójnym zabójstwem w Barcicach. Wiadomo, że mieszkał on razem z ofiarami przerażającego przestępstwa. W rozmowie z Radiem ESKA podkom. Katarzyna Cisło potwierdziła, że poszukiwany 25-latek został zatrzymany. Z mężczyzną są prowadzone czynności. Służby na razie nie przesądzają, że to właśnie on jest sprawcą zbrodni. Wiadomo jednak, że jedną z ofiar jest matka zatrzymanego mężczyzny.

Na miejscu zbrodni przez wiele godzin pracowali prokurator oraz ekipa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki. Ich zadaniem było zabezpieczenie wszystkich możliwych śladów, które mogą stać się kluczowym dowodem w sprawie i pomóc w odtworzeniu przebiegu tragicznych wydarzeń.

Ofiary zbrodni to krewni 25-latka

Do tego krwawego dramatu doszło w niewielkiej miejscowości Barcice w gminie Stary Sącz. Służby otrzymały zgłoszenie, którego treść musiała mrozić krew w żyłach. Po przybyciu na miejsce i siłowym wejściu do jednego z domów jednorodzinnych ich najgorsze przypuszczenia potwierdziły się. Wewnątrz znajdowały się ciała trzech osób. Ofiary to dwaj mężczyźni w wieku 45 i 66 lat oraz 52-letnia kobieta. Ślady wskazywały, że ofiary zostały pozbawione życia przez inną osobę.

