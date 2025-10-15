W gminie Stary Sącz odkryto ciała trzech osób: dwóch mężczyzn (45 i 66 lat) oraz kobiety (52 lata).

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie potrójnego zabójstwa.

Trwa poszukiwanie 25-letniego mężczyzny, który jest podejrzewany o dokonanie zbrodni.

Aktualizacja

Jak poinformowało Radio ESKA, poszukiwany 25-latek został zatrzymany w jednym z pustostanów. Więcej: Trzy osoby zamordowane w Barcicach. Poszukiwany 25-latek zatrzymany!

Makabra w Barcicach. Znaleziono trzy ciała, trwa policyjna obława za 25-latkiem

Do tragicznego zdarzenia doszło 15 października 2025 roku. Jak wynika z oficjalnych informacji przekazanych przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, zgłoszenie do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło około godziny 7:30. Dotyczyło ono odnalezienia ciał trzech osób w domu na terenie gminy Stary Sącz. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji oraz służby ratunkowe. Niestety, na pomoc było już za późno.

Wewnątrz budynku policjanci potwierdzili tragiczną informację. Ofiarami okazali się mieszkańcy posesji: 45-letni mężczyzna, 66-letni mężczyzna oraz 52-letnia kobieta. - Wstępne oględziny ciał ujawniły obrażenia wskazujące na udział osób trzecich – czytamy w komunikacie policji. Na miejscu od rana pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora, która zabezpiecza ślady i stara się odtworzyć przebieg tych mrożących krew w żyłach wydarzeń. Teren wokół domu został odgrodzony policyjną taśmą.

- Na miejscu prokuratorzy rozpoczynają oględziny. Możemy potwierdzić, że odnotowano trzy ofiary śmiertelne w wieku od 45 do 62 lat z obrażeniami głowy, które wskazują na udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcą jest najprawdopodobniej syn jednej z ofiar, który w chwili obecnej jest poszukiwany – mówi w rozmowie z Radiem ESKA prok. Justyna Rataj-Mykietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Policja postawiona na nogi po zbrodni w Małopolsce

Kluczową postacią w tej wstrząsającej sprawie stał się 25-letni mężczyzna. Śledczy ustalili, że on również zamieszkiwał dom, w którym doszło do zbrodni. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie podjęła decyzję o rozpoczęciu intensywnych poszukiwań 25-latka. W akcję zaangażowano ogromne siły policyjne, które przeczesują okoliczne tereny.

- W związku z tym obecnie trwają jego intensywne poszukiwania, do których skierowano duże siły policyjne. Równolegle na miejscu czynności wykonuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora - poinformowała nowosądecka policja.

Adrian i Angelika S. trzymali Julianka w brudnej norze bez ciepłej wody. W ciele maluszka była kokaina