Horror pod Nowym Sączem. Trzy osoby zostały zamordowane. Policja potwierdza przerażające fakty

Adrian Teliszewski
2025-10-15 9:27

W niewielkiej miejscowości Barcice w powiecie nowosądeckim doszło do niewyobrażalnej tragedii. W jednym z domów jednorodzinnych odkryto ciała trzech osób. Wszystko wskazuje na to, że padli oni ofiarą brutalnego zabójstwa. Sprawcą może być młody mężczyzna, który niedawno opuścił zakład karny. Przerażające informacje potwierdziła policja.

Taśma policyjna

i

Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Shutterstock zdjęcie ilustracyjne
  • W Barcicach (powiat nowosądecki) odkryto ciała trzech osób w jednym z domów jednorodzinnych.
  • Wszystko wskazuje na to, że ofiary padły ofiarą brutalnego zabójstwa.
  • Podejrzewanym o dokonanie zbrodni jest młody mężczyzna, który niedawno wyszedł z więzienia.

Potrójne zabójstwo w Barcicach Górnych. Czy sprawcą jest członek rodziny?

Do potrójnego zabójstwa na Sądecczyźnie doszło w nocy z wtorku na środę (14/15 października). Według ustaleń portalu 112malopolska.pl podejrzewanym o dokonanie tej potwornej zbrodni jest młody mężczyzna. Miał on niedawno opuścić mury zakładu karnego. Ofiarami makabrycznej zbrodni mają być członkowie rodziny mężczyzny: matka, brat oraz wujek. 

Motywy działania zabójcy pozostają tajemnicą, podobnie jak szczegółowe okoliczności zbrodni. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn na razie nie udziela informacji na temat sprawy. Policja potwierdziła jednak, że do zbrodni doszło. Ofiarami są: 52-letnia kobieta oraz mężczyźni w wieku 45 i 66 lat.

Teren wokół posesji, na której doszło do tragedii, został szczelnie zabezpieczony taśmami. Policyjni technicy kryminalistyki wraz z prokuratorem prowadzili drobiazgowe oględziny miejsca zbrodni, starając się zabezpieczyć każdy, nawet najmniejszy ślad, który mógłby doprowadzić ich do sprawcy.

Trwa obława na sprawcę

Bezpośrednio po odkryciu zbrodni rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Na nogi postawiono funkcjonariuszy z okolicznych komend. W działania zaangażowano przewodników z psami tropiącymi, które podjęły trop w miejscu zbrodni. Patrole policyjne przeczesują okoliczne lasy, zarośla i pustostany. Sprawdzane są również drogi wyjazdowe z miejscowości.

PROKURATURA
ZABÓJSTWO
MAŁOPOLSKA POLICJA