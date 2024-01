Skała. Wdarł się w nocy do kurnika i ukradł sąsiadce 10 kur. Na sumieniu miał coś jeszcze

Do nietypowej kradzieży doszło w podkrakowskiej Skale. W środę, 3 stycznia policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży... 10 kur. Ptaki zginęły z kurnika za sprawą mieszkańca sąsiedniej posesji. Nocą wdarł się on do cudzego kurnika i zabrał stamtąd kury o wartości 850 zł, które przeniósł do swojego kurnika.

60-latek na sumieniu miał coś jeszcze. Okazało się, że wcześniej ukradł z publicznej toalety dwa elektryczne podgrzewacze do wody o wartości 980 złotych.

Odpowie za kradzież kur i znęcanie się nad własnymi zwierzętami

Złodziej został zatrzymany i usłyszał dwa zarzuty dotyczące kradzieży kur oraz elektrycznych podgrzewaczy do wody. Za te przestępstwa grozi do 5 lat więzienia. Dodatkowo wobec mężczyzny toczy się w komisariacie postępowanie o znęcanie się nad własnymi kurami, czego miał się dopuścić w okresie od września do października zeszłego roku.

Policja informuje, że w toku dochodzenia zebrano materiał dowodowy i przedstawiono mu również zarzut znęcania się nad kurami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymanie ich w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa. To przestępstwo z kolei zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

