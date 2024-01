Łukasz Wantuch chce mieszkań w Krakowie za złotówkę miesięcznie. Oferta tylko dla nauczycieli

Małe Domy Nauczyciela - to pomysł radnego Łukasza Wantucha na zatrzymanie w mieście młodych nauczycieli, których nie stać na kupno i wynajem mieszkania w Krakowie. W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" radny tłumaczy, jak miałaby wyglądać realizacja tego programu. Wantuch na terenach należących do szkół chce postawić czteropiętrowe bloki składające się z 10-20 kawalerek. W pierwszym roku korzystania z mieszkania nauczyciel płaciłby tylko złotówkę miesięcznie. W kolejnych latach stawka ma wzrastać, jednak i tak będzie niższa od rynkowej. W drugim roku czynsz ma wynosić 100 zł miesięcznie, a w trzecim roku - 200 zł miesięcznie. Warunkiem korzystania z taniego mieszkania jest praca w pobliskiej placówce oświatowej. Nauczyciele samodzielnie ponosiliby też opłaty za media oraz wywóz śmieci.

- Popatrzmy na to w ten sposób. Grunt stanowi już ponad 30 procent ceny metra kwadratowego mieszkania a niedługo będzie więcej niż połowa. Marża dewelopera to 30 procent i będzie jeszcze więcej, ponieważ nie ma praktycznie żadnej konkurencji na rynku. Do tego dochodzą koszty podciągnięcia mediów i budowy dróg. Ale największym problemem, jak zawsze, są protesty społeczne. W przypadku Małych Domów Nauczyciela sytuacja jest zupełnie inna. Koszty budowy w formule PPP rozkładamy też na 30 lat. Przypomnę tylko, że zakup Wesołej kosztował nas 284 mln zł, płatne po 30 mln przez 10 lat. A to nas stać. A czy stać nas aby zatrzymać młodych nauczycieli w Krakowie? - napisał na FB Łukasz Wantuch.

Ile będą kosztować tanie mieszkania dla nauczycieli?

Zdaniem radnego Wantucha koszt programu wyniesie około 200 mln złotych. Bloki mieszkalne mają powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a ich wybudowaniem już teraz ma być zainteresowana jedna z dużych firm deweloperskich. Uchwałą kierunkową w sprawie realizacji pomysłu budowy tanich mieszkań dla nauczycieli krakowska rada miejska ma się zająć jeszcze w styczniu.

Najlepsze stacje narciarskie w Małopolsce. Tyle zapłacicie w nich za karnety

Napadł na stację paliw po pluszowego misia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.