Dwa alerty pogodowe IMGW! Silny mróz i wichury. Temperatura spadnie do -20 stopni

Koniec listopada przyniesie mieszkańcom południowej Polski atak surowej zimy. W niedzielę, 29 listopada IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i mrozem. Pierwsze z nich dotyczą południowej części województwa dolnośląskiego, w tym rejonu Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Kotliny Kłodzkiej. Synoptycy prognozują tam wiatr wiejący z południa ze średnią prędkością do 35 km/h, w porywach osiągający do 75 km/h.

W zależności od miejsca ostrzeżenia będą obowiązywały od niedzieli od godz. 18 do poniedziałku do godz. 8 lub od niedzieli od godz. 22 do poniedziałku do godz. 12. Silny wiatr może łamać gałęzie i przewracać niezabezpieczone przedmioty. Warto usunąć z balkonów i tarasów rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr.

Silny mróz od Bielska-Białej po Bieszczady. Nawet -20 stopni

Drugie ostrzeżenie IMGW dotyczy silnego mrozu na południu kraju, na terenach rozciągających się od Bielska-Białej aż po Bieszczady. W nocy temperatura minimalna wyniesie od -20 do -15 stopni Celsjusza. Również w ciągu dnia nie ma co liczyć na odwilż. Termometry pokażą maksymalnie od -6 do -2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością od 5 do 15 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązuje od niedzieli, 29 listopada, od godz. 11.37 aż do wtorku, 1 grudnia, do godz. 9. Tak niskie temperatury mogą być niebezpieczne zwłaszcza dla osób starszych, bezdomnych oraz spędzających dużo czasu na świeżym powietrzu. Należy również pamiętać o zapewnieniu zwierzętom odpowiedniego schronienia przed zimnem.

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato