i Autor: archiwum

Aktywny Maluch

Więcej miejsc w małopolskich żłobkach. Są pieniądze z Warszawy

W Małopolsce powstanie ponad 1800 nowych miejsc w żłobkach - gminnych i prywatnych. To efekt finansowego wsparcia z programu Aktywny Maluch. Na ten cel do województwa trafi 95 mln zł. System opieki nad najmłodszymi dziećmi ma znaczenie dla rynku pracy, ponieważ pozwala rodzicom na wcześniejszy powrót do aktywności zawodowej.