Wielka zmiana na cmentarzach w Krakowie? Radny chce wpuszczać psy

Radny Łukasz Gibała chce zmienić zasady korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie. Chodzi o to, by na nekropolie mogły wchodzić psy. Obecnie jest to możliwe wyłącznie w przypadku wyszkolonych zwierząt służących pomocą osobom z niepełnosprawnościami, na przykład niewidomym.

- Cmentarze komunalne to gminne obiekty użyteczności publicznej. Zasady korzystania z krakowskich nekropolii określa uchwała rady miasta przyjęta w 2020 roku. Jej częścią są przepisy porządkowe, które wymagają od odwiedzających przestrzegania określonych norm i zasad prawidłowego zachowania się. Sformułowano w nich m.in. zakaz wprowadzania zwierząt na teren cmentarzy komunalnych, przy czym wyłączono spod niego psy pełniące funkcję przewodnika osoby niewidomej oraz psy asystujące osobom niepełnosprawnym - wyjaśnia krakowski magistrat.

Zmiana przepisów pozwoliłaby na wprowadzanie na cmentarze wszystkich psów. Krytycy tego pomysłu wskazują jednak na potencjalne niedogodności związane z wpuszczaniem czworonogów. Chodzi między innymi o zapewnienie porządku i czystości na nekropoliach. Zwolennicy zakazu wprowadzania psów na cmentarze zwracają również uwagę na specyficzny charakter miejsc służących pochówkom, odróżniający je od parków czy skwerów.

Ewentualne zmiany dotyczące warunków korzystania z cmentarzy musi przyjąć rada miejska, jednak krakowski magistrat stworzył ankietę, w której swoje zdanie mogą wyrazić mieszkańcy. Można ją wypełnić na pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Krakowa.

Dodatkowo Łukasz Gibała po raz kolejny poruszył kwestię stworzenia w Krakowie grzebowiska dla zmarłych zwierząt. Radny sprzeciwia się, by grzebowisko powstało w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Pod koniec listopada napisał w tej sprawie interpelację, jednak magistrat jeszcze na nią nie odpowiedział.

