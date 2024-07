Wielkie zmiany na Zakrzówku! Chcą wpuszczać na basen poza kolejnością

Wielkie zmiany na Zakrzówku. Posiadacze Karty Krakowskiej mają wchodzić poza kolejnością

Radni Koalicji Obywatelskiej z Krakowa chcą, żeby posiadacze Karty Krakowskiej mogli wchodzić na Zakrzówek poza kolejnością. W tej sprawie został złożony projekt uchwały. Wnioskodawcy argumentują, że powstanie kąpieliska na Zakrzówku pochłonęło niebagatelną kwotę 86 mln zł. Złożyły się na nią osoby płacące podatki w Krakowie, stąd możliwość wchodzenia na basen poza kolejnością byłaby dla nich swego rodzaju nagrodą. Mieszkańcy Krakowa niejednokrotnie skarżyli się, że w ciepłe, słoneczne dni Zakrzówek jest przepełniony i trzeba odstać swoje, aby wejść na teren kąpieliska. Obowiązuje tam limit osób, które w tym samym momencie mogą korzystać z obiektu. Utrzymanie limitu jest koniecznie między innymi ze względów bezpieczeństwa.

- Koszt wykupu gruntów na Zakrzówku wynosił 26 mln zł a koszt budowy kąpieliska to 60 mln zł. W gorące dni tworzą się tam kolejki, dlatego uważamy, że mieszkańcy Krakowa, którzy z własnych podatków pokryli koszty inwestycji, powinni mieć pierwszeństwo w korzystaniu z atrakcji Parku - brzmi uzasadnienie projektu uchwały dotyczącej zmiany regulaminu Parku Zakrzówek. Poniżej dalsza część artykułu.

To nie koniec zmian. Zakrzówek będzie czynny dłużej

Swoje zmiany wprowadził też zarządca Zakrzówka, czyli Zarząd Zieleni Miejskiej. W weekendy, w które będzie dopisywać pogoda oraz w święta z obiektu będzie można korzystać od godz. 9.00 do 19.00.

- Z uwagi na duże zainteresowanie, a tym samym względy bezpieczeństwa wstęp na pomosty w słoneczne weekendy oraz dni świąteczne możliwy będzie od godz. 9.00. Od tego momentu obsługa będzie wydawała opaski uprawniające do wstępu. Wcześniejsze korzystanie z pomostów nie będzie możliwe. Opaski wydawane będą do godz. 19.00. Na kąpielisku obowiązuje limit - 600 osób. Obsługa ratownicza pozostaje bez zmian i funkcjonuje w godzinach 10.00-18.00. W ciągu tygodnia od wtorku do piątku kąpielisko funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Apelujemy, aby stosować się do komunikatów oraz zaleceń obsługi jak i ratowników czuwających nad Państwa bezpieczeństwem - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

