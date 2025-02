Mieszkańców Krakowa czekają ciężkie tygodnie. Wkrótce ruszy remont mostu Grunwaldzkiego

Dorota szła po córkę do szkoły, zginęła pod kołami auta prokuratorki! „Maja nosi jej zdjęcie i płacze”

Gruntowny remont mostu Grunwaldzkiego będzie jedną z większych inwestycji drogowych w Krakowie w tym roku. Jest on konieczny, bo ekspertyza przeprowadzona przez Politechnikę Krakowską wykazała, iż most może bezpiecznie funkcjonować maksymalnie do 2038 roku. Docelowo planuje się jego rozbiórkę i budowę nowej przeprawy, która połączy Stare Miasto i Dębniki. Aby jednak obecna konstrukcja mogła posłużyć mieszkańcom jeszcze przez kilkanaście lat, konieczne jest przeprowadzenie pilnych prac remontowych.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przedstawił właśnie koncepcje zmian w organizacji ruchu na czas remontu mostu Grunwaldzkiego. Po to, by zapewnić sprawne przeprowadzenie prac i zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców, planowany jest podział na kilka etapów realizacji. Przygotowane zostały założenia organizacji ruchu dla pierwszego z nich.

Zgodnie z zapowiedziami urzędników remont mostu potrwa 10 miesięcy, w tym przez osiem miesięcy nie będą mogły przejeżdżać po nim samochody, a przez sześć - także tramwaje. Pierwszy etap prac rozpocznie się 10 maja i potrwa przynajmniej do wakacji. W tym czasie ruch na moście zostanie całkowicie wyłączony.

Remont mostu Grunwaldzkiego, utrudnienia w ruchu

W związku z zamknięciem mostu, na ul. Monte Cassino, w rejonie Centrum Kongresowego ICE Kraków, zostanie wybudowany tymczasowy przystanek, który umożliwi kursowanie tramwajów w obu kierunkach. Linia tramwajowa będzie prowadziła od ul. Kapelanka, przez ul. Monte Cassino, do Centrum Kongresowego ICE Kraków. Z ul. Dietla tramwaje zostaną przekierowane na ul. Krakowską. Dodatkowo, na ul. Dietla, przed mostem, zostanie wprowadzona możliwość zawracania dla pojazdów, które nie będą mogły kontynuować jazdy w kierunku Kazimierza z powodu zamknięcia mostu.

Zamknięcie mostu oznacza, że ruch tramwajowy i autobusowy będzie musiał być skierowany przez ul. Kalwaryjską/Limanowskiego do ul. Krakowskiej/Starowiślnej, gdzie linie powrócą na swoje stałe trasy. Zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza.

i Autor: Shutterstock

Sugerowana trasa objazdowa dla ruchu kołowego będzie prowadzić trzecią obwodnicą miasta, czyli ulicami: Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich. Aby to rozwiązanie było funkcjonalne, konieczna będzie modyfikacja sygnalizacji świetlnej na rondzie Grunwaldzkim, na rondzie Matecznego oraz w rejonie przystanku „Korona”. Sygnalizacja na Stradom, Dietla i Krakowskiej zostanie wyłączona.

Pojazdy wjeżdżające do Krakowa od północy przez al. 29 Listopada będą kierowane na Wita Stwosza, Lubomirskiego, do ronda Mogilskiego i dalej ronda Grzegórzeckiego.

Jak zaznaczono, zaproponowana organizacja ruchu nie uwzględnia budowy mostu tymczasowego zaproponowanego przez wojsko. „Miasto analizuje i sprawdza warunki do budowy przeprawy tymczasowej. Ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zostały podjęte, jeśli jednak zapadnie decyzja o budowie mostu, założenia organizacji ruchu zostaną odpowiednio dostosowane” - przekazał krakowski magistrat.

i Autor: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Remont mostu Grunwaldzkiego obejmie kluczowe elementy konstrukcji, w tym: wymianę nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego, co poprawi bezpieczeństwo i komfort użytkowania mostu; naprawę żelbetowej płyty mostu, która stanowi podstawę całej konstrukcji; przebudowę ciepłociągu, aby zmodernizować infrastrukturę techniczną biegnącą przez most.

Według ZDMK most Grunwaldzki, mimo planowanego remontu, nie jest konstrukcją docelową. W perspektywie 2038 roku planuje się jego rozbiórkę i budowę nowej przeprawy, która sprosta wymaganiom rozwijającego się miasta. Nowy most ma być dostosowany zarówno do intensywnego ruchu komunikacji miejskiej, jak i potrzeb pieszych oraz rowerzystów.