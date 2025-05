i Autor: Pixabay, kindel media / CC0 / pexels.com Włamał się do budynku i... zasnął! 30-latek wpadł w ręce policji!

Obudzili go policjanci

Włamał się do budynku i... zasnął! 30-latek wpadł w ręce policji!

Niecodzienna interwencja policji w Krakowie 30-letni mężczyzna włamał się do budynku na terenie Borku Fałęckiego, uszkodził alarm, a następnie... zasnął! Na miejscu przestępstwa obudzili go policjanci. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia!