Wybory prezydenta w Krakowie 2026. Są pierwsze wyniki! Exit poll wskazuje

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-09-27 21:06

Wybory w Krakowie 2026. O godz. 21 zakończyło się głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Są już pierwsze wyniki exit poll. Według sondażu Łukasz Gibała zdobył 36,6 proc. głosów i zajmuje pierwsze miejsce. Monika Piątkowska uzyskała 24,4 proc. i jest druga. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańców Krakowa czeka druga tura.

Dłonie osoby wrzucającej kartę do urny. O wynikach wyborów w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS

Łukasz Gibała i Monika Piątkowska przechodzą do drugiej tury wyborów prezydenta Krakowa - wynika z sondażu exit poll dla TVP, TVN i Polsatu. Gibała zdobył 36,6 proc. głosów, a Piątkowska 24,4 proc.

Oznacza to, że mieszkańcy Krakowa ponownie pójdą do urn, aby zdecydować, kto zostanie prezydentem miasta.

Kiedy druga tura wyborów w Krakowie?

Druga tura wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się za dwa tygodnie. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

Trzeba jednak pamiętać, że przedstawione dane są wynikami exit poll, a nie oficjalnymi wynikami wyborów. Te zostaną podane po przeliczeniu głosów przez komisje wyborcze.

Wybory w Krakowie
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