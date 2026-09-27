Wybory prezydenta w Krakowie 2026. Są pierwsze wyniki! Exit poll wskazuje

Łukasz Gibała i Monika Piątkowska przechodzą do drugiej tury wyborów prezydenta Krakowa - wynika z sondażu exit poll dla TVP, TVN i Polsatu. Gibała zdobył 36,6 proc. głosów, a Piątkowska 24,4 proc.

Oznacza to, że mieszkańcy Krakowa ponownie pójdą do urn, aby zdecydować, kto zostanie prezydentem miasta.

Kiedy druga tura wyborów w Krakowie?

Druga tura wyborów prezydenta Krakowa odbędzie się za dwa tygodnie. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

Trzeba jednak pamiętać, że przedstawione dane są wynikami exit poll, a nie oficjalnymi wynikami wyborów. Te zostaną podane po przeliczeniu głosów przez komisje wyborcze.