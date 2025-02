Wybrano najlepsze uzdrowisko w Polsce. Według kuracjuszy to hit każdego sezonu

To najlepsze miasta do pracy!

Najpopularniejsze uzdrowiska w Polsce. To tu kuracjusze wybywają najchętniej

Miejscowości uzdrowiskowych w Polsce jest od groma, lecz tylko niektóre cieszą się niesłabnącą popularnością wśród kuracjuszy. Bez wątpienia jedną z takich lokalizacji jest m.in. słynny Ciechocinek, do którego co roku przybywa mnóstwo odwiedzających. Renomą może pochwalić się także Kołobrzeg czy Sopot, czyli lokalizacje nadmorskie. Co z regionem południowym? Tutaj kuracjusze cenią sobie głównie Kudowę-Zdrój, Świeradów-Zdrój czy kultową Szczawnicę. Które jednak uzdrowisko nie ma sobie równych?

Wybrano najlepsze uzdrowisko. To małopolska perełka

Latem 2023 roku portal turyści.pl postanowił przeprowadzić badanie wśród swoich czytelników, którzy mieli wybrać najlepsze według nich uzdrowiska w Polsce. Wyniki ujawniły, iż najchętniej kuracjusze wyjeżdżali m.in. do Buska-Zdroju czy też wspomnianego wcześniej Kołobrzegu. Liderem jednak okazała się małopolska miejscowość, a dokładnie Krynica-Zdrój, która dziś również cieszy się popularnością.

Krynica-Zdrój najlepszym uzdrowiskiem w Polsce? Kuracjusze wybrali

Krynica-Zdrój to małopolska miejscowość, do której każdego roku przybywa mnóstwo odwiedzających. Kuracjusze doceniają na miejscu w szczególności panujący klimat, złoża borowin oraz znane wody mineralne, wśród których najpopularniejszymi są m.in. Zuber, Jan czy Kryniczanka. Dodatkowo na pacjentów czeka tam także Stary Dom Zdrojowy, Pijalnia Główna oraz muszla koncertowa, gdzie w sezonie wysokim odbywają się różnorakie wydarzenia artystyczne i nie tylko.

