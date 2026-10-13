Wykonał zakazany gest w Auschwitz, bo pozował żonie do zdjęcia. Cudzoziemiec zatrzymany

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-13 13:15

Do skandalicznego zdarzenia doszło na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podczas zwiedzania 26-letni obywatel Litwy zdecydował się na gest, który postawił na nogi tamtejsze służby. Mężczyzna został ujęty przez strażników muzealnych, a następnie przekazany w ręce funkcjonariuszy z policji w Oświęcimiu.

Brama obozu Auschwitz-Birkenau. Na miniaturze zatrzymany mężczyzna prowadzony przez policję. O sprawie czytaj na SE.
Autor: carlosftw, Policja Oświęcim/ Pixabay.com
  • 26-letni obywatel Litwy został zatrzymany przez strażników i przejęty przez policję w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.
  • Mężczyźnie przedstawiono zarzut propagowania nazizmu, ponieważ pozował do zdjęcia wykonując gesty pozdrowienia hitlerowskiego na terenie byłego obozu.
  • Podejrzany przyznał się do czynu, dobrowolnie poddał karze, a za propagowanie nazizmu grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub do trzech lat pozbawienia wolności.

Zakazany gest w Auschwitz. Cudzoziemiec pozował żonie do zdjęcia

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 10 października 2026 roku. Dyżurny komendy w Oświęcimiu otrzymał zgłoszenie od Straży Muzealnej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Strażnicy ujęli obcokrajowca, który zachowywał się w sposób skandaliczny i skrajnie nieodpowiedni w miejscu pamięci narodowej. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. Funkcjonariusze sprawnie przejęli 26-letniego obywatela Litwy i przewieźli go bezpośrednio do oświęcimskiej komendy, gdzie trafił do policyjnego aresztu. Współpraca między strażą a policją przebiegła bardzo sprawnie, co pozwoliło na szybkie zabezpieczenie dowodów.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu natychmiast przystąpili do wyjaśniania wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Okazało się, że 26-latek podczas przejścia przez teren byłego obozu postanowił zapozować do pamiątkowej fotografii. Mężczyzna uniósł rękę w gestie hitlerowskiego pozdrowienia. Co niezwykle bulwersujące, autorką zdjęcia, na którym uwieczniono ten haniebny czyn, była jego własna żona. O skandalicznym zachowaniu turysty niezwłocznie powiadomiono Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu, która objęła nadzór nad sprawą.

Kara za skrajnie nieodpowiedzialnego turysty

Na podstawie zebranego przez śledczych materiału dowodowego prokurator przedstawił 26-latkowi oficjalny zarzut. Dotyczy on propagowania nazizmu, co w polskim kodeksie karnym jest przestępstwem ściganym z urzędu. Podejrzany obywatel Litwy podczas przesłuchania nie próbował zaprzeczać faktom i unikać odpowiedzialności. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, a następnie dobrowolnie poddał karze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za tego typu występek sprawca może zostać ukarany wysoką grzywną, karą ograniczenia wolności, a w najgorszym wypadku grozi mu kara pozbawienia wolności do lat trzech.

21-letnia uczennica usłyszała pięć zarzutów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

POLICJA
OŚWIĘCIM
AUSCHWITZ