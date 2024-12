Wypadek autobusu w Małopolsce. 4 osoby trafiły do szpitala. Lądował śmigłowiec LPR

Znasz go?

Do tego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 965 w okolicach miejscowości Kopaliny (gm. Nowy Wiśnicz). Autobus linii A20 na łuku wypadł z drogi i wjechał do rowu. Pojazd przewrócił się na prawy bok. Autobusem podróżowało 15 osób.

Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, 14 pasażerów opuściło pojazd o własnych siłach. Cztery osoby odniosły lekkie obrażenia: 1 osoba z urazem kończyny dolnej została przewieziona do szpitala w Bochni. Do tego samego szpitala trafiło też dziecko w wieku około 15 lat. Dwóm osobom pomocy udzielono na miejscu. Najciężej został ranny kierowca autobusu. Z obrażeniami głowy został zabrany przez LPR do szpitala uniwersyteckiego w Krakowie.

- Z powodu wypadku autobusu linii A20 w m. Kopaliny na kursie z godz. 13:20 z Iwkowej do Bochni pozostała część kursu od przystanku Kopaliny POM do Bochnia Dworzec PKP, a także kurs z godz. 14:45 z Bochni do Iwkowej zostają odwołane - przekazały zaraz po wypadku Małopolskie Linie Dowozowe.

W akcji ratowniczej brało udział 27 strażaków. - W chwili przybycia strażaków na miejsce wszystkie osoby były wewnątrz pojazdu, strażacy wybili przednią szybę i ewakuowali pasażerów - informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego wypadku.