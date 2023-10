Wyrodny syn znęcał się nad matką. 21-latek nie oszczędził też młodszego brata

Kilka dni temu do Komisariatu Policji w Chełmku zgłosiła się 43-letnia kobieta, która powiadomiła, że jej 21-letni syn stosuje przemoc wobec niej oraz swojego 12-letniego brata. Z jej relacji wynikało, że dopuścił się również gróźb karalnych. Rodzina od kilku miesięcy była objęta procedurą Niebieskiej Karty. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres, gdzie zatrzymali 21-latka. Na podstawie dowodów zebranych w trakcie postępowania podejrzanemu przedstawiono zarzut znęcania psychicznego nad matką oraz znęcania fizycznego i psychicznego nad bratem. Następnie akta sprawy wraz z wnioskiem o wydanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych trafiły w ręce prokuratora Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu.

21-latek trafił do aresztu. Grozi mu do 5 lat więzienia

Prokurator mając na względzie ochronę pokrzywdzonych zwrócił się do oświęcimskiego Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie wobec młodego przemocowca aresztu tymczasowego. 21–latek wprost z Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu został doprowadzony do oświęcimskiego Sądu Rejonowego. Sędzia po zapoznaniu z dowodami przychylił się do wniosku, wydając postanowienie o dwumiesięcznym areszcie tymczasowym. Jeszcze tego samego dnia podejrzany został osadzony w jednym z aresztów śledczych. Za przestępstwo znęcania grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Sonda Czy kary za znęcanie się nad bliskimi powinny być wyższe? tak nie nie mam zdania