i Autor: Małopolska Policja Reakcja policjantów pozwoliła uratować 75-letnią kierującą matizem.

Natychmiast trafiła do szpitala

Myślała, że nic jej nie jest, po chwili straciła mowę. Uratowali życie 75-letniej kobiety

Dwóch policjantów z Myślenic uratowało życie 75-letniej kobiety, która doprowadziła do kolizji. Na Zakopiance kierująca matizem zjechała z jezdni na skarpę z ziemią. Po przyjeździe funkcjonariuszy seniorka twierdziła, że nic jej nie dolega, niestety to nie była prawda. Wkrótce 75-latka zaczęła mieć problemy z mówieniem i musiała trafić do szpitala.