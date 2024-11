Wyszła do lasu na grzyby i nie wróciła do domu. Telefon 77-latki jest nieaktywny

Spis treści

Pierwszy śnieg na nizinach w Polsce

W drugiej dekadzie listopada sygnalizowaliśmy na łamach "Super Expressu", że pierwsze opady śniegu na nizinach to kwestia godzin. Zimowe akcenty odnotowano m.in. we Wrocławiu. Biały puch pojawił się również wyżej, m.in. w Bukowinie Tatrzańskiej, skąd pochodzi zdjęcie, które zaprezentowaliśmy nad tekstem. Na tym jednak nie koniec! W drugiej połowie tygodnia opady śniegu mogą dać się we znaki mieszkańcom południowych, wschodnich i centralnych rejonów naszego kraju.

Największe ryzyko opadów śniegu obejmować będzie noc z czwartku na piątek i piątkowy poranek. Na nizinach i wyżynach spadnie do 1-2 cm śniegu, a wysoko w górach do 5-10 cm - podają autorzy serwisu twojapogoda.pl.

Ostrzeżenia IMGW 13.11.2024. Ślizgawica i śnieg to nie wszystko

Synoptycy z IMGW zaktualizowali ostrzeżenia dotyczące marznących opadów. W środę (13 listopada 2024) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał żółte alerty dla województw:

dolnośląskiego

małopolskiego

podkarpackiego

lubelskiego

świętokrzyskiego

śląskiego

opolskiego

łódzkiego

mazowieckiego

podlaskiego

warmińsko-mazurskiego

wielkopolskiego

- Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub/oraz mżawki powodujące gołoledź - czytamy w komunikacie IMGW dla Krakowa. Większość komunikatów wygasa 13 listopada przed południem, ale możliwe są aktualizacje. Uwaga - drogi i chodniki mogą być śliskie! Wystarczy sekunda nieuwagi, aby podróż lub spacer zamieniły się w dramat. Zalecamy szczególną ostrożność!

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️OPADY MARZNĄCE 1°Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub/oraz mżawki powodujące gołoledź.🕚Ważne od 2024-11-13 08:05 do 2024-11-13 11:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/Rlb90Khj7r— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 13, 2024

Na tym nie koniec pogodowych niespodzianek! W środę, na terenie podgórskich Karpat zanotujemy mróz do -2 stopni Celsjusza, a na Śląsku, Opolszczyźnie, w Świętokrzyskiem i Podkarpackiem termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 0-1 stopni. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną 70 km/h.

Wystarczy sekunda nieuwagi. To ostatni moment na zmianę opon!

W najbliższy weekend eksperci od pogody spodziewają się ocieplenia, ale na przełomie listopada i grudnia temperatury ponownie spadną. Zimowych akcentów będzie coraz więcej, więc apelujemy do właścicieli samochodów o zmianę opon na zimowe. Nie warto z tym zwlekać, ponieważ kolejki do serwisów, oferujących takową wymianę wydłużają się z godziny na godzinę.

Z kolei w drugiej połowie bieżącego tygodnia należy zachować ostrożność na drogach i chodnikach. Oblodzona nawierzchnia niesie za sobą poważne zagrożenie. Warto zdjąć nogę z gazu i zachować najwyższy możliwy poziom koncentracji.

Galeria ze zdjęciami: Zimowa aura potrafi zachwycać