Wyszedł z domu i przepadł bez śladu. Tragiczny finał poszukiwań 35-latka

Spis treści
Tragiczny finał poszukiwań
Dramatyczne odkrycie nastąpiło w czwartek. Podczas poszukiwań odnaleziono ciało 35‑latka, którego od poprzedniego popołudnia szukano w Wolbromiu i okolicach. Mężczyzna wyszedł z domu 2 września około godziny 16:00 i przepadł bez śladu. W akcję zaangażowano liczne patrole, sprawdzano monitoringi, analizowano możliwe trasy przejazdu jego samochodu.
Niestety, finał okazał się tragiczny.
Policja: „Wykluczono udział osób trzecich”
Olkuska policja potwierdza śmierć mężczyzny. W rozmowie z „Super Expressem” sierż. Agnieszka Stefaniak przekazuje jednoznaczne informacje, które ucinają wszelkie spekulacje.
– Niestety poszukiwania zakończyły się odnalezieniem ciała poszukiwanego mężczyzny. Wykluczono udział osób trzecich – mówi sierż. Stefaniak.
To oznacza, że śledczy nie dopatrzyli się śladów przestępstwa. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności śmierci.
Informacja o zaginięciu obiegła całą Polskę
Informacja o śmierci 35‑latka wstrząsnęła lokalną społecznością. Jeszcze dzień wcześniej policja apelowała o pomoc, publikowała rysopis i prosiła o zgłaszanie każdego tropu. Apele o pomoc w poszukiwaniach pojawiły się na grupach poświęconym zaginięciom, internauci masowo udostępniali komunikaty w mediach społecznościowych, licząc na szczęśliwe zakończenie.
Niestety, tym razem los okazał się bezlitosny.