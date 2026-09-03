Wyszedł z domu i przepadł bez śladu. Trwają poszukiwania 35-letniego Macieja z Wolbromia

Wyszedł z domu i zniknął

Maciej Krężel, mieszkaniec Wolbromia w powiecie olkuskim, opuścił swoje miejsce zamieszkania około godziny 16:00. Od tego momentu nie wrócił ani nie dał żadnego znaku życia. Rodzina natychmiast zgłosiła zaginięcie, a sprawą zajęli się policjanci z lokalnego komisariatu.

Funkcjonariusze ustalają teraz, gdzie mężczyzna może przebywać. Jedna z kluczowych informacji dotyczy pojazdu, którym prawdopodobnie się porusza.

Może jechać jasnobrązowym Renault Scenic

Policja podkreśla, że zaginiony może przemieszczać się samochodem Renault Megane Scenic w jasnobrązowym kolorze, o numerach rejestracyjnych KOL 19440. To ważny trop, który może pomóc w szybkim odnalezieniu 35‑latka.

Rysopis: wysoki, szczupły, charakterystyczne włosy

Zaginiony ma około 190 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Policja przekazała szczegółowy opis wyglądu:

Maciej Krężel ma krótkie jasnoblond włosy, lekki zarost oraz oczy w kolorze niebiesko‑zielonym. W dniu zaginięcia był ubrany w długie beżowe spodnie, ciemne buty sportowe i ciemnozielony podkoszulek.

Każda informacja może być kluczowa

Policja apeluje do mieszkańców Wolbromia, Olkusza i okolic o czujność. Każdy, kto widział zaginionego lub jego samochód, powinien jak najszybciej skontaktować się ze służbami.

Informacje można przekazywać do:

Komisariatu Policji w Wolbromiu: 47 83 25 350

Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu: 47 83 25 242

W sytuacji nagłej należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Policja podkreśla, że nawet pozornie drobna informacja może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego. Jeśli widziałeś mężczyznę lub charakterystyczny samochód – reaguj. W takich sprawach liczy się czas.

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