Wzruszające sceny na pogrzebie 17-letniego Kacpra. Potrącił go pijany kierowca

Pogrzeb 17-letniego Kacpra z Poronina. Potrącił go pijany kierowca kii

17-letni Kacper został pochowany na cmentarzu w Poroninie - informuje serwis 24tp.pl. Chłopak to ofiara wypadku, do którego doszło w Poniedziałek Wielkanocny, 10 kwietnia, w Murzasichlu. W późnych godzinach wieczornych w poruszającego się pieszo nastolatka uderzył prowadzący osobową kię 31-latek. Poszkodowany trafił z ciężkimi obrażeniami ciała do szpitale w Zakopanem, gdzie kilka godzin później zmarł. Tymczasem we krwi zatrzymanego kierowcy, mieszkańca powiatu tatrzańskiego, ujawniono blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał w związku z tym zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, po czym został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Jak informuje 24tp.pl, pogrzeb Kacpra odbył się w sobotę, 15 kwietnia, a "na twarzach żałobników widać było wielki ból po utracie tak młodego przecież człowieka". Było słychać góralską muzykę, a znajomi 17-latka uczcili pamięć o nim, odkręcając gaz w motocyklach crossowych, którymi przyjechali na ceremonię.

- BOŻE POZWÓL ZROZUMIEĆ SWĄ WOLĘ🙏WYRAZY WSPÓŁCZUCIA DLA RODZINY KACPRA - napisała jedna z internautek.

