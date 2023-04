Po pijaku wsiadł za kółko i zabił pieszego. Ofiara miała przed sobą całe życie

Chłopczyk trafił do szpitala z bólem brzucha. 6-latek nie żyje. Zmarł po kilku godzinach

Murzasichle. Pijany kierowca potrącił pieszego. Nie żyje 17-latek

Do tragedii w miejscowości Murzasichle (powiat tatrzański) doszło w Wielkanocy Poniedziałek (10 kwietnia). Późnym wieczorem, poruszający się pieszo 17-latek został potrącony przez osobową kię. Poszkodowany doznał bardzo poważnych obrażeń. Trafił do szpitala w Zakopanem, niestety zmarł kilka godzin później. Policjanci zatrzymali 31-letniego kierowcę osobówki i przebadali go alkomatem. Okazało się, że mężczyzna prowadził auto będąc totalnie pijanym. W organizmie miał prawie 2 promile alkoholu. Mieszkaniec powiatu tatrzańskiego został osadzony w policyjnym areszcie.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu dwóch zarzutów karnych. Pierwszy z nich dotyczy podejrzenia kierowania przez niego samochodem w stanie nietrzeźwości, a drugi spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Na wniosek policji i prokuratury wobec podejrzanego zastosowano tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi mu od 2 do 12 lat więzienia.

