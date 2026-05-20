Marsz Równości przejdzie przez Kraków. Aleksander Miszalski objął patronat nad wydarzeniem

XXII Marsz Równości w Krakowie odbędzie się w sobotę, 23 maja. Zbiórka zaplanowana jest na godzinę 14 pod Muzeum Narodowym.

Inicjatywa Stowarzyszenia Queerowy Maj skupia się na solidarności ze środowiskiem LGBT+ i zaprasza do udziału każdą chętną osobę.

Patronatu honorowego udzielił marszowi prezydent Aleksander Miszalski.

Przemarsz ulicami miasta wpisuje się w ramy znacznie większego projektu o nazwie „Maj Równości 2026”.

Trasa XXII Marszu Równości w Krakowie. Uczestnicy ruszą spod Muzeum Narodowego

Stowarzyszenie Queerowy Maj zaplanowało start pochodu dokładnie na godzinę 14 na placu przy Muzeum Narodowym. Stamtąd wyruszy głośna oraz niezwykle barwna manifestacja, a uczestnicy przejdą najważniejszymi ulicami w centrum miasta. Taki przebieg trasy pozwoli zgromadzonym na skuteczne zaprezentowanie swoich postulatów szerokiemu gronu odbiorców.

Plan imprezy obejmuje nie tylko sam spacer po ulicach, ale także liczne przemówienia. Zaproszeni goście będą uświadamiać słuchaczy o trudnościach, z którymi na co dzień zmagają się reprezentanci mniejszości LGBT+ w naszym kraju. Organizatorzy głośno zaznaczają, że stolica Małopolski powinna stanowić całkowicie bezpieczną przestrzeń dla każdej osoby bez względu na jej tożsamość czy orientację.

Prezydent Aleksander Miszalski patronem. Komunikat krakowskiego magistratu

Obecny gospodarz miasta Aleksander Miszalski zdecydował się na oficjalne wsparcie zgromadzenia i przyznał mu swój honorowy patronat.

Krakowski magistrat wydał w tej sprawie oficjalny komunikat. Urzędnicy podkreślają w nim, że „Wydarzenie ma charakter otwarty i integracyjny – zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Krakowa, którzy chcą wspólnie zamanifestować przywiązanie do wartości takich jak równość, szacunek, wolność i prawa człowieka”.

Dwudziesta druga edycja tego krakowskiego pochodu to bardzo ważny element wielodniowej akcji znanej pod szyldem „Maj Równości 2026”.

