i Autor: Andrzej Remobowski/ Pixabay Zaatakował siekierą w krakowskim biurowcu. Dwie osoby zostały ranne

Co tam się wydarzyło?

Zaatakował siekierą w krakowskim biurowcu. Dwie osoby zostały ranne

W jednym z biurowców na krakowskim Ruczaju doszło do brutalnego ataku. We wtorek, 9 lipca około godziny 10, 36-letni napastnik wszedł do budynku uzbrojony w siekierę i zaatakował pracownika biura, do którego przyszedł. Ranne zostały dwie osoby.