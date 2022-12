Zabójstwo Pameli z Oświęcimia. Duński sąd podjął ważną decyzję w sprawie Ingebrigta G.

Ekstradycja Ingebrigta G. Duński sąd podjął decyzję

Na początku listopada w Oświęcimiu doszło do makabrycznego zabójstwa. Jego ofiarą padła 26-letnia Pamela, a o dokonanie zbrodni podejrzewany jest jej były partner - Ingebrigt G. Ze związku z obywatelem Norwegii zamordowana Polka miała córeczkę Mię. Bezpośrednio po zbrodni dziewczynka została porwana. Po wszczęciu child alertu, odnaleziono ją w Danii. Przebywała w towarzystwie swojego ojca, który został zatrzymany przez duńskich policjantów. Od tego czasu przebywał w areszcie. Krakowski sąd okręgowy wydał za nim europejski nakaz aresztowania (ENA). Podstawą jego wydania były zarzuty zabójstwa byłej partnerki i uprowadzenia dziecka. Przedstawiciele polskiego wymiaru sprawiedliwości zwrócili się do Duńczyków o przekazanie Norwega w ramach ekstradycji. Jest to działanie konieczne, żeby cudzoziemiec mógł odpowiadać przed polskim sądem. Jak podaje PAP, w środę, 21 grudnia sąd w Kopenhadze wyraził zgodę na ekstradycję Ingebrigta G. do Polski. Data przekazania nie jest jeszcze znana.

Child alert Mia. Zabójstwo w Oświęcimiu