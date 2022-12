Groza na przejeździe kolejowym

Zignorowała znak STOP i wjechała wprost pod pociąg! Straszny wypadek w Andrychowie

Fatalny błąd kierującej samochodem mógł się dla niej skończyć tragicznie. Kobieta wjeżdżając na przejazd kolejowy w Andrychowie zignorowała znak STOP i doprowadziła do zderzenia z pociągiem. Przeżyła, ale została poszkodowana i trafiła do szpitala. Tego samego dnia w Andrychowie doszło do potrącenia pieszego przez pociąg. Również w tym przypadku konieczna była hospitalizacja.