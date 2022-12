„Lights for Ukraine”

W wieku 62 lat zmarła Anna Krajewska, od 40 lat zaangażowana w organizację Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. Pracowała między innymi jako szefowa bazy jednej ze wspólnot pielgrzymkowych. Była również inicjatorką projektów plakatów i znaków graficznych kolejnych pielgrzymek oraz współautorką dokumentacji pielgrzymki krakowskiej. Anna Krajewska przegrała walkę z długą i ciężką chorobą. - Św. Jan Paweł II i Jasnogórska Pani to drogowskazy jej życia. Jej wielkim powołaniem była praca na rzecz organizacji pielgrzymki krakowskiej, pracując przez tyle lat nie tylko na rzecz Wspólnoty I pielgrzymki jako szefowa jej Bazy, ale również na rzecz wszystkich wspólnot, współpracując z koordynatorami pielgrzymki. Podejmowała szereg działań dla pozyskania funduszy na organizację pielgrzymki i innych działań dla dobrej jej organizacji. To ona od ponad 20 lat proponowała projekty plakatów i znaków graficznych kolejnych pielgrzymek. Była współautorem wszystkich 3 albumów – dokumentacji pielgrzymki krakowskiej, w tym również tego ostatniego digipacku „Piesza Pielgrzymka Krakowska 2010-2022”. Anno, w imieniu całej pielgrzymkowej rodziny dziękujemy za wszystko! Do zobaczenia! - czytamy na profilu FB Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej.

Kiedy pogrzeb Anny Krajewskiej?

Uroczystości pogrzebowe śp. Anny Krajewskiej odbędą się w czwartek, 22 grudnia w Gorlicach. O godz. 11.45 w Bazylice Narodzenia NMP rozpocznie się różaniec za duszę zmarłej. O godz. 12.30 sprawowana będzie msza święta pogrzebowa. Po jej zakończeniu nastąpi pochówek.

