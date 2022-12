i Autor: Shutterstock straż pożarna

Dramat w Limanowej

Strażacy ruszyli na ratunek, bo zabrakło karetki. Znaleźli zwłoki 39-latka

Dramat w Limanowej! We wtorek, 20 grudnia strażaków skierowano do udzielenia pomocy 39-letniemu mieszkańcowi osiedla przy ul. Piłsudskiego, ponieważ zabrakło wolnej karetki pogotowia ratunkowego. Mężczyzna nie oddychał i nie miał oznak krążenia krwi. Niestety na miejscu okazało się, że 39-latek nie żyje już od co najmniej kilku godzin. Wykluczono, by ta śmierć wynikała z zatrucia czadem.