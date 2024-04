Zaginął 17-letni Wiktor! Nie dojechał do szkoły, wyszedł skoro świt

Zaginął 17-letni Wiktor Janik. Miał dojechać do szkoły w Olkuszu 3 kwietnia, od tamtej pory ślad po nim zaginął

Zaginiony nastolatek poszukiwany w Małopolsce! Jak podaje krakowska policja, Wiktor Janik 3 kwietnia wyszedł z miejsca zamieszkania w Przybysławicach skoro świt, o godzinie 6:20 rano i powiedział, że jedzie do szkoły w Olkuszu. Nigdy tam jednak nie dotarł. "Do chwili obecnej chłopak nie powrócił do miejsca zamieszkania, jak i nie nawiązał kontaktu z opiekunami, a jego telefon pozostaje nieaktywny. Może przybywać na terenie Olkusza" - piszą policjanci z Małopolski na swojej stronie internetowej. Podają też charakterystyczne cechy zaginionego nastolatka.

Wzrost 170 centymetrów, szczupła budowa ciała, włosy blond. Znaki szczególne to blizna na jednej z dłoni

Oto rysopis zaginionego Wiktora Janika: wzrost 170 centymetrów, szczupła budowa ciała, włosy blond, krótkie, po bokach wygolone. Znaki szczególne to blizna na jednej z dłoni. W chwili zaginięcia 17-letni Wiktor Janik ubrany był w szarą bluzę i spodnie dresowe także w kolorze szarym, miał na sobie czarno-białe buty firmy Nike. Czy widziałeś tego zaginionego chłopca? Jeśli tak, skontaktuj się z Komisariatem Policji w Zielonkach na nr tel. 47 83 21 150 lub na numer alarmowy 112.

Sonda Czy znałeś kogoś, kto kiedyś zaginął? Tak Nie

CH czy H? Jak zapiszesz to słowa? Pytanie 1 z 25 Jak zapiszesz to słowo? mocher moher Dalej