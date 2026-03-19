Zaginęła 12-letnia Oliwia. Policja opublikowała rysopis

12-letnia Oliwia Cyper zaginęła 18 marca br. około godziny 7:30 w Wadowicach.

Dziewczynka ma długie kasztanowe włosy, nosi okulary korekcyjne, ma przy sobie plecak i czarne glany.

Osoby posiadające informacje o jej miejscu pobytu proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach pod numerem 47 83 27 200 lub numerem alarmowym 112.

Poszukiwania Oliwii Cyper. 12-latka wyszła z domu i nie daje znaku życia

Policja z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach prowadzi poszukiwania 12-letniej Oliwii Cyper. Dziewczynka zaginęła w środę, 18 marca, po tym, jak rano opuściła swoje miejsce zamieszkania. Oliwia wyszła z domu około godziny 7:30 i od tego momentu nie nawiązała kontaktu z rodziną ani nie wróciła. Brak telefonu komórkowego u zaginionej znacznie utrudnia jej lokalizację, co potęguje obawy o jej bezpieczeństwo.

Służby apelują do wszystkich, którzy mogli widzieć Oliwię lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, o pilny kontakt.

- Jeżeli posiada ktoś jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu zaginionej proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wadowicach: tel. 47 83 27 200, numer alarmowy 112 - informują wadowiccy funkcjonariusze.

Rysopis zaginionej Oliwii Cyper

Aby ułatwić identyfikację zaginionej, policja udostępniła szczegółowy rysopis Oliwii Cyper. 12-latka ma długie kasztanowe włosy oraz nosi okulary korekcyjne. W dniu zaginięcia miała ze sobą plecak i ubrane były w czarne buty typu glany. Te charakterystyczne elementy ubioru i wyglądu mogą pomóc świadkom w przypomnieniu sobie, czy widzieli dziewczynkę.

Funkcjonariusze proszą o zwrócenie uwagi na te detale, zwłaszcza osoby przebywające w rejonie Wadowic i okolic. Społeczność lokalna aktywnie włącza się w poszukiwania, udostępniając apel o pomoc w mediach społecznościowych,

