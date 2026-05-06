Zaginęła z małymi dziećmi w lesie! Trwa dramatyczna akcja poszukiwawcza w Małopolsce

Zaginęła z dwójką małych dzieci. Trwa akcja służb

Trwają intensywne poszukiwania w rejonie Piwnicznej-Zdroju na Sądecczyźnie (woj. małopolskie). Służby próbują odnaleźć kobietę, która wyszła do lasu z dwójką małych dzieci i do tej pory nie wróciła do domu.

Do zdarzenia doszło w środę, 6 maja. 30-letnia mieszkanka powiatu nowosądeckiego, z gminy Piwniczna-Zdrój, opuściła dom w towarzystwie swoich synów w wieku roku i trzech lat. W działania zaangażowano liczne służby. Akcję prowadzi policja przy wsparciu straży pożarnej oraz ratowników GOPR. Poszukiwania obejmują trudny, zalesiony oraz górzysty teren.

Poszukiwana kobieta ma 30 lat. Służby mówią o skomplikowanej akcji

- Te poszukiwania rozpoczęły się kilka godzin temu. Jest to ogromny obszar leśny, pagórkowaty. Więc te poszukiwania są bardzo trudne. Oczywiście ustalamy okoliczności tego oddalenia się z miejsca zamieszkania - mówi podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w rozmowie z Radiem Eska.

Zakrojona na szeroką skalę akcja rozpoczęła się w środę, 6 maja około godziny 12:30, kiedy policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu. Z ustaleń wynikało, że kobieta miała udać się w kierunku przeszukiwanego obecnie kompleksu leśnego.

