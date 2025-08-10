Zaginęło pięć nastolatek! Podano przełomowe informacje

Nowe informacje w sprawie zaginięcia pięciu nastolatek w Krakowie. Jedna się znalazła, cztery nadal poszukiwane

Cztery nastolatki wciąż zaginione! Trwają poszukiwania podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. św. Siostry Faustyny w Krakowie, które w pierwszym tygodniu sierpnia uciekły z terenu placówki. Jedna z pięciu dziewcząt została już odnaleziona w Wałbrzychu, pozostałe cztery wciąż są poszukiwane. Do pierwszej ucieczki doszło w poniedziałek, 4 sierpnia, około godziny 16:30. Z boiska dawnego „Domu Miłosierdzia” oddaliły się trzy podopieczne: Sabina Kudrzycka (15 lat), Amelia Korlak (16 lat) oraz inna 15-latka. Dwa dni później, w środę 6 sierpnia, około godziny 19:30 uciekły kolejne dwie dziewczęta: Wiktoria Grucza (17 lat) i Oliwia Bomska (16 lat).

W sobotę, 9 sierpnia małopolska policja poinformowała, że jedna z 15-latek, która brała udział w poniedziałkowej ucieczce, została odnaleziona w Wałbrzychu. Przebywała u koleżanki, jest cała i zdrowa. Decyzją sądu wróci do placówki w Krakowie.

Policja opublikowała wizerunki oraz szczegółowe rysopisy pozostałych czterech uciekinierek:

Sabina Kudrzycka (15 lat) – 150 cm wzrostu, ok. 36 kg, blond włosy, w dniu ucieczki ubrana w koszulkę FC Barcelona z napisem „Lamine Yamal” i czarne dresy

Amelia Korlak (16 lat) – 157 cm wzrostu, ok. 50 kg, blond włosy, ubrana w niebiesko-szarą rozpinaną bluzę i wypłowiałe jeansy z prześwitami

Wiktoria Grucza (17 lat) – 165 cm wzrostu, ok. 55 kg, brązowe włosy, ubrana w szary dres, czarną bluzę i białe buty Nike

Oliwia Bomska (16 lat) – 170 cm wzrostu, ok. 60 kg, czarne włosy, ubrana w szare spodnie Nike, biało-szare buty Adidas i czarną bluzę z krótkim rękawem

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie (tel. 47 835 29 16, 47 835 21 09) lub pod numerem alarmowym 112.

