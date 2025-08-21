Kotka Blue z Olkusza przeżyła niesamowitą podróż po tym, jak wypadła z okna i schowała się w samochodzie.

Zwierzę przejechało 1000 km za zderzakiem auta, które jechała do Chorwacji.

Kotek został odnaleziony cały i zdrowy, a jego historia poruszyła internautów.

Jakie są dalsze losy Blue i czy wróci bezpiecznie do domu?

Olkusz. Zaginiona kotka odnaleziona w Chorwacji

Kotka Blue z Olkusza stała się w ostatnich dniach prawdziwą bohaterką polskiego internetu. Jak poinformował profil facebookowy Olkusz.tv, zwierzę spadło z okna mieszkania swoich właścicieli znajdującego się na 4. piętrze, po czym schowało się za zderzakiem zaparkowanego pod blokiem auta. Samochód należał do pana Sławomira, który za chwilę ruszył nad Adriatyk. Po spędzaniu w trasie 15 godzin i przejechaniu 1000 km mężczyzna zauważył, że "pierze wystaje ze zderzaka".

Gdy pan Sławomir zajrzał pod pojazd, znalazł zaginioną kotkę, o czym poinformował swoich sąsiadów. Mieszkaniec Olkusza wraca do domu w najbliższych dniach, więc Blue przyjedzie wtedy razem z nim i wróci pod opiekę. Perypetie zwierzątka poruszyły internautów.

- Niesamowita historia. Skok z czwartego piętra, podróż do Chorwacji pod zderzakiem jest prawie niewiarygodna. To cud, że wyszła z tego cało - napisała jedna z użytkowniczek w komentarzu pod postem Olkusz.tv.

- Ja myślałem że konik polny chodzący mi po aucie, który jeździ ze mną na wycieczki to ewenement. Ale ten kot go przebił i to na grubo 😁😁😁 - dodaje z kolei inny internauta. W komentarzach nie brakuje też żartobliwych wpisów dotyczących całej historii.

- Wnioskuję o bon podróżny 300+ na każdego kota. Widać na zdjęciach, że kotka ma się dobrze i jest zrelaksowana 🥰 - pisze kobieta.