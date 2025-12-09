Żałoba w małopolskiej policji. Funkcjonariusze przekazali smutną wiadomość

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-09 8:24

W wieku zaledwie 48 lat zmarła Honorata Domin, ceniona pracownica Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Koledzy i koleżanki z pracy wspominają ją jako osobę niezwykle ciepłą, profesjonalną i zawsze gotową do niesienia pomocy. - Dała się poznać jako osoba sumienna, życzliwa i zawsze gotowa służyć pomocą – czytamy w oficjalnym komunikacie małopolskiej policji.

Autor: Małopolska Policja/ Pixabay.com
  • Zmarła Honorata Domin, 48-letnia pracownica Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.
  • Z policją związana była od 1999 roku.
  • Msza święta żałobna zostanie odprawiona 9 grudnia o godzinie 11:00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach.

Nie żyje Honorata Domin. Poruszające pożegnanie pracownicy policji w Myślenicach

Ogromny smutek i żal zapanowały w szeregach małopolskiej policji. We wtorek, 5 grudnia, zmarła Honorata Domin, pracownica cywilna Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Miała zaledwie 48 lat. Informację o jej śmierci przekazało kierownictwo formacji, publikując poruszające pożegnanie. Śmierć kobiety jest ogromnym ciosem dla jej bliskich oraz wszystkich, którzy mieli okazję z nią współpracować.

Honorata Domin była związana z policją od 1999 roku. Od 2022 roku swoje obowiązki pełniła w myślenickiej komendzie, gdzie szybko zyskała szacunek i sympatię współpracowników. Jak informuje małopolska policja, pozostawiła po sobie wspomnienie osoby o wielkim sercu i profesjonalizmie. - Ceniona za profesjonalizm, koleżeńskość i pogodę ducha – taką pozostanie w naszej pamięci – podkreślono w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej formacji. Kierownictwo policji złożyło kondolencje bliskim zmarłej pracownicy.

Ostatnie pożegnanie Honoraty Domin. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb?

Jak poinformowała małopolska policja, msza święta żałobna za śp. Honoratę Domin rozpocznie się we wtorek, 9 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00. Nabożeństwo zostanie odprawione w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach. Będzie to czas na ostatnie pożegnanie i modlitwę w intencji zmarłej, która na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy ją znali.

ŻAŁOBA
POLICJA
