24-latek porwany dla okupu, bity i wożony w bagażniku. SMS uratował mu życie

Prokurator skierował akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom (Polakowi i Białorusinowi) za porwanie 24-latka, przetrzymywanie go w piwnicy w Zakopanem, bicie i zmuszanie do określonych zachowań, oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.

Dodatkowo Polak został oskarżony o posiadanie substancji psychotropowych, a Białorusin o nielegalne posiadanie broni palnej.

Pokrzywdzonemu udało się wysłać SMS do matki, co doprowadziło do zatrzymania sprawców przez policję; grozi im kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

Piekło 24-latka: Bili, kneblowali i przykuwali do rur w piwnicy!

Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu skierowano akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom – 36-letniemu Białorusinowi (Aliakseiowi T.) i 30-letniemu Polakowi (Adrianowi S.) – oskarżonym o wyjątkowo brutalne przestępstwa. Głównym zarzutem jest wzięcie zakładnika, połączone ze szczególnym udręczeniem, zmuszanie do określonego zachowania oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 24-letniego pokrzywdzonego. Dodatkowo, Adrianowi S. postawiono zarzut posiadania substancji psychotropowych, natomiast Aliakseiowi T. – nielegalnego posiadania broni palnej. To przestępstwo, które swoim okrucieństwem wykracza poza granice wyobraźni, a jego ofiara przeżyła prawdziwy koszmar.

W toku prowadzonego śledztwa, ujawniono wstrząsające szczegóły dotyczące porwania i przetrzymywania 24-latka. We wrześniu 2025 roku, oskarżeni uprowadzili młodego mężczyznę, a następnie przetrzymywali go w piwnicy jednego z budynków w Zakopanem. Był systematycznie bity, kneblowany i przykuwany do rur ciepłowniczych. To świadczy o niezwykłej brutalności i bezwzględności sprawców, którzy nie zawahali się przed zadawaniem cierpienia swojej ofierze. Następnie, mężczyzna był wożony wynajętym samochodem po różnych miejscach w Polsce, w tym m.in. do Gdańska i Gdyni. Powodem tych podróży była chęć odzyskania pieniędzy. Oskarżeni żądali również wypłaty okupu od rodziny pokrzywdzonego w zamian za jego uwolnienie.

Ucieczka z koszmaru i brawurowa akcja policji w Zakopanem

W desperackiej próbie ratowania życia, pokrzywdzonemu udało się wykorzystać chwilę nieuwagi sprawców. Wysłał wiadomość SMS do swojej matki, która natychmiast powiadomiła Policję. Dzięki intensywnym działaniom, funkcjonariusze Policji zdołali ustalić samochód, którym poruszali się sprawcy wraz z pokrzywdzonym. Następnie, przeprowadzili brawurową akcję, w wyniku której zatrzymano oprawców. W samochodzie, w którym był przewożony pokrzywdzony, znaleziono również inne niepokojące przedmioty, w tym narkotyki, rozcięte plastikowe opaski zaciskowe oraz broń palną. Te dowody dodatkowo obciążają oskarżonych i potwierdzają ich przestępcze zamiary.

Po zatrzymaniu, mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem, gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 252 § 2 k.k. (wzięcie zakładnika ze szczególnym udręczeniem), art. 191 § 2 k.k. (zmuszanie do określonego zachowania) i art. 157 § 1 k.k. (spowodowanie uszczerbku na zdrowiu) w zw. z art. 11 § 2 k.k. Adrianowi S. prokurator przedstawił nadto zarzut popełnienia przestępstwa z art. 62 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2025 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, zaś Aliakseiowi T. – przestępstwa z art. 263 § 2 k.k. (nielegalne posiadanie broni palnej). Jeden z oskarżonych przyznał się do stawianych zarzutów, co może mieć wpływ na dalszy przebieg procesu.

Wobec mężczyzn, na wniosek prokuratora, śąd w toku śledztwa zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucone oskarżonym przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo kara 25 lat pozbawienia wolności.