Zamkną drogę do Morskiego Oka! Zero turystów i wozów. Co się stało?

Planował zabójstwo trzech lekarzy. Najbliżsi nie mogą w to uwierzyć. "Marcin to dobry człowiek"

Droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta dla ruchu pieszego i kołowego

Tatrzański Park Narodowy poinformował, że droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta dla ruchu pieszego i kołowego w piątek 30 maja oraz od poniedziałku 2 czerwca aż do odwołania. Zamknięcie dotyczy zarówno pieszych, jak i przewozów konnych oraz busów elektrycznych kursujących z Palenicy Białczańskiej. Powodem utrudnień jest kontynuacja remontu nawierzchni na odcinku od leśniczówki Wanta w kierunku Palenicy Białczańskiej. Wskazane dni będą kluczowe dla przeprowadzenia kolejnego etapu prac drogowych, co wyklucza możliwość dojścia czy dojazdu do Morskiego Oka tą trasą. W najbliższy weekend (31 maja – 1 czerwca) droga pozostanie otwarta zarówno dla pieszych, jak i pojazdów – nie przewiduje się wtedy żadnych utrudnień.

Jak dojść do Morskiego Oka? Alternatywne szlaki teraz zbyt trudne

Jak podaje TPN, możliwe będzie dojście do Rusinowej Polany, jednak dojście do Morskiego Oka innymi szlakami – np. przez Dolinę Gąsienicową – jest możliwe, ale ze względu na ich wysoki stopień trudności i długość, park sugeruje przełożenie wyprawy na okres po zakończeniu remontu. Jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, pieszy ruch może zostać przywrócony najwcześniej w środę 4 czerwca. Przewozy konne mogą wrócić z opóźnieniem 1–2 dni, po zakończeniu prac wykończeniowych. TPN zapewnia, że w przypadku zmian w harmonogramie – które zależą głównie od pogody – będzie informował turystów na bieżąco. Parkingi w rejonie szlaku do Morskiego Oka będą działać bez zmian dla tych, którzy planują wyprawy w inne części Tatr.

Sonda Czy uważasz, że powinno się zlikwidować transport konny na trasie do Morskiego Oka? Tak Nie Nie mam zdania

W dniach 27 i 28 maja będzie zamknięta dla ruchu kołowego, w tym konnych fasiągów i busów elektrycznych, droga prowadząca do Morskiego Oka w Tatrach – poinformowało Starostwo Powiatowe w Zakopanem. https://t.co/WwpiLlGI59— Kronika (@NewsKrakow) May 24, 2025

QUIZ: Rozpoznasz górskie szczyty w Tatrach po jednym zdjęciu? Pytanie 1 z 10 Co to za szczyt w Tatrach? Gerlach Mnich Sarnia Skała Następne pytanie