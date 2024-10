Zapadlisko na DK 94 w Bolesławiu. Dziura ma 2,5 m średnicy

Kolejne zapadlisko w Bolesławiu (powiat olkuski). Najnowsza wyrwa w gruncie ma 2,5 metra średnicy i pół metra głębokości. Powstała na pasie zieleni drogi krajowej nr 94. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w miejscu wystąpienia zapadliska zostaną wprowadzone środki bezpieczeństwa, które będą się wiązać z utrudnieniami dla kierowców.

Ruch zostanie ograniczony do jednego, skrajnego pasa jezdni w każdym z kierunków drogi. Dodatkowo kierowcy będą musieli się stosować do ograniczenia prędkości wynoszącego 60 km/h.

Teren został przez nas wygrodzony i zabezpieczony, dziś wprowadzimy w tym miejscu zwężenie każdej z jezdni do jednego, prawego pasa ruchu. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 60 km/h. Sprawa została zgłoszona do Państwowego Instytutu Geologicznego. Zapadlisko jest badane przez ekspertów - poinformował Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Utrudnienia na DK94: zapadlisko w Bolesławiu i remont w Olkuszu

Zwężenie jezdni do jednego pasa i ograniczenie prędkości do 60 km/h to kolejne utrudnienia na drodze krajowej nr 94. W sąsiednim Olkuszu trwa wielki remont krajówki. Na długości ponad 4 km trasa łącząca aglomerację śląską z Krakowem jest zwężona do jednego pasa ruchu. Tworzą się gigantyczne korki. Inwestycja warta ponad 217 mln zł potrwa ponad dwa lata.