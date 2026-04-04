Zaraz po Wielkanocy wróci ogromny mróz? Nawet -10 stopni w Polsce! Przerażające prognozy pogody

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna Wielkanoc upłynie pod znakiem wyraźnego ocieplenia. Jak informują synoptycy, w ciągu dnia temperatury mogą sięgnąć nawet 19–20 stopni Celsjusza, szczególnie na zachodzie i południu kraju. W centrum i na wschodzie będzie nieco chłodniej, ale wciąż bardzo przyjemnie – od 15 do 17 stopni.

Choć nie zabraknie przelotnych opadów deszczu, świąteczną aurę może popsuć jedynie silniejszy, porywisty wiatr. Noce również zapowiadają się łagodnie – w Niedzielę Wielkanocną oraz w Poniedziałek Wielkanocny temperatury mają wynosić od 5 do 8 stopni Celsjusza.

To jednak tylko chwilowy powiew wiosny. Synoptycy ostrzegają, że w drugiej połowie kwietnia pogoda może się wyraźnie pogorszyć.

Napływ cieplejszych mas powietrza wyraźnie przyspieszył, ale w połowie i pod koniec miesiąca temperatura powinna osiągnąć wartości poniżej normy – wskazują eksperci z IMGW.

Oznacza to powrót chłodu zarówno w dzień, jak i w nocy. W niektórych regionach kraju możliwe są nawet przymrozki, a lokalnie temperatura może spaść znacznie poniżej zera. Prognozy długoterminowe sugerują, że miejscami słupki rtęci mogą pokazać nawet około -10 stopni.

Autor: IMGW/ Materiały prasowe

Tak duża zmienność pogody może być szczególnie groźna dla roślin i sadów, które po ciepłym okresie zaczną intensywnie się rozwijać. Nagłe ochłodzenie może więc przynieść nie tylko dyskomfort, ale i realne straty.

Jedno jest pewne – pogoda w najbliższym czasie nie pozwoli nam się nudzić. Po ciepłych, niemal wiosennych świętach może przyjść nagłe i bardzo nieprzyjemne ochłodzenie. Warto więc nie chować jeszcze zimowych ubrań głęboko do szafy.