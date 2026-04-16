Zauważyli węża na klatce schodowej. Finał policyjnej akcji szokuje

Maria Hędrzak
2026-04-16 20:40

We wtorek, 14 kwietnia krakowscy funkcjonariusze pojechali na wezwanie dotyczące węża pełzającego po klatce schodowej. Interwencja szybko przerodziła się jednak w sporych rozmiarów operację. W sprawdzonych pomieszczeniach mundurowi zabezpieczyli bowiem łącznie... 148 pytonów królewskich, a nadzór nad dochodzeniem przejęła miejscowa prokuratura.

We wtorkowy ranek oficer dyżurny krakowskiej komendy odebrał nietypowy sygnał o wężu pełzającym w jednym z budynków na terenie Prądnika Białego. Patrol błyskawicznie dotarł pod wskazany adres i faktycznie zastał egzotycznego intruza na klatce schodowej. Zgodnie z ustaleniami mundurowych wąż mógł należeć do mężczyzny zajmującego jedno z mieszkań.

Służby przejęły 148 pytonów królewskich

- Na miejscu, oprócz policjantów, działali również strażnicy miejscy oraz strażacy, którzy odłowili gada, a następnie przekazali go przedstawicielowi schroniska dla zwierząt. Z policyjnych ustaleń wynikało, że złapany pyton może być jednym z wielu. Na miejsce przyjechali krakowscy funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą oraz biegły z zakresu weterynarii. Przedstawiciele służb sprawdzili wytypowane pomieszczenia, gdzie ujawnili i zabezpieczyli 148 sztuk pytonów królewskich - poinformowali przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W trakcie policyjnych działań wylegitymowano trzech mężczyzn odpowiedzialnych za opiekę nad wężami. Mundurowi wraz z biegłym ocenili również bezpieczeństwo sanitarne i dobrostan zwierząt, a kontrola zakończyła się stwierdzeniem nieprawidłowości. Z uwagi na możliwe przetrzymywanie pytonów niezgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze przewieźli całą trójkę na komisariat. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyźni zostali zwolnieni do domów.

Policja dokładnie bada sprawę

- Węże zostały zabezpieczone i przekazane pod opiekę właściwych instytucji. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nadal pracują nad sprawą i weryfikują między innymi, czy nie doszło do naruszenia przepisów Ustawy o ochronie przyrody oraz czy wszystkie zwierzęta posiadają wymagane prawem certyfikaty - poinformowali mundurowi, podkreślając, że dochodzenie nadzoruje miejscowa prokuratura.

Ewentualne potwierdzenie naruszenia prawa może sprowadzić na właścicieli duże kłopoty.

- Za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu - zaznaczono.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

