Zawody SkillsPoland Edycja Specjalna w Krakowie. Wielkie emocje już 10 marca!

Edycje Specjalne w ramach SkillsPoland to konkursy zawodów branżowych, które odbywają się w szkołach i na uczelniach na terenie całego kraju od grudnia 2022 roku do kwietnia 2023 roku. Mają one na celu wyłonienie kolejnych zawodników, którzy dołączą do reprezentacji WorldSkills Poland.

Jest o co zawalczyć. Zwycięzcy zostaną bowiem członkami polskiej kadry na EuroSkills Gdańsk 2023 oraz zostaną objęci całorocznym programem szkoleniowym, przygotowującym ich do tych prestiżowych, największych zawodów umiejętności w Europie.

Teraz SkillsPoland Edycja Specjalna przenosi się do Krakowa, gdzie zorganizowane zostaną zawody we współpracy z dwoma krakowskimi uczelniami. Już 10 marca młodzi zdolni staną do rywalizacji w dwóch konkurencjach: Web Development (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) oraz Grafika Komputerowa (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie). Całe wydarzenie zwieńczy uroczysta gala 12 marca na Akademii Górniczo-Hutniczej, podczas której odbędzie się ceremonia medalowa wyłaniająca najlepszych fachowców swojej branży.

i Autor: materiały prasowe Zawody SkillsPoland Edycja Specjalna w Krakowie. Już 10 marca!

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do uczniów, studentów oraz osób pracujących, które do 5 września 2023 r. ukończą 18 lat i nie przekroczą 25 roku życia.

Zapraszamy do Krakowa od 10 do 12 marca, a także do rejestrowania się na pozostałe marcowe zawody SkillsPoland Edycja Specjalna:

6-8 marca w konkurencji Dekarstwo na Politechnice Warszawskiej, filia w Płocku

9-10 marca w konkurencji Rzeźnictwo w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu

9-10 marca w konkurencji Piekarstwo w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu

10-12 marca w konkurencji Technologie internetowe i rozwojowe (Web Development na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

10-12 marca w konkurencji Grafika komputerowa na Akademii Sztuk Pięknych w

23-24 marca w konkurencji Chłodnictwo i klimatyzacja w Zespole Szkół nr 1 w Bochni

i Autor: materiały prasowe Zawody SkillsPoland Edycja Specjalna w Krakowie. Już 10 marca!

Czym jest EuroSkills?

EuroSkills to największe w Europie zawody umiejętności branżowych. Rywalizacja toczy się w ponad 50 konkurencjach w 6 obszarach: technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda.

Głównymi celami przyświecającymi od ponad 70 lat idei WorldSkills jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymiana dobrych praktyk oraz budowanie wizerunku szkolnictwa branżowego. Zawodom towarzyszą rozmaite pokazy, występy i konferencje, a na miejsce zjeżdżają się przedstawiciele wiodących firm z całego świata, aby szukać potencjalnych pracowników i managerów.

Rejestracja: https://forms.office.com/r/b7jGC5eXuK

Szczegóły wydarzenia: https://worldskillspoland.org.pl/wydarzenia/skillspoland-2022-edycja-specjalna/

i Autor: materiały prasowe Zawody SkillsPoland Edycja Specjalna w Krakowie. Już 10 marca!

Artykuł Sponsorowany